У Києві внаслідок російського обстрілу зазнав значних руйнувань виробничий цех кондитерської компанії Milfey, яка спеціалізується на виготовленні тортів, тістечок та інших солодощів. Частина будівлі зруйнована, також помітні сліди пожежі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Milfey в Instagram.

Компанія оприлюднила відео з місця руйнувань, на якому видно пошкоджене виробниче приміщення. Зокрема, значних руйнувань зазнала приблизно половина будівлі.

У Milfey емоційно відреагували на втрату виробничого приміщення, у яке протягом тривалого часу вкладали кошти та ресурси.

Наразі компанія не повідомила про розмір завданих збитків, можливі постраждалі серед працівників чи терміни відновлення виробництва.

Нагадаємо, раніше російські дрони пошкодили Ніжинський жиркомбінат на Чернігівщині. Через наслідки ударів 10 листопада підприємство було змушене зупинити виробництво олії та шроту.