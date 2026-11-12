"Ніжинський жиркомбінат" зупинив виробництво після атаки російських дронів

“Ніжинський жиркомбінат” на Чернігівщині зупинив випуск олії та шроту через пошкодження майна внаслідок серії ударів російських безпілотників 10 листопада 2026 року. Працівники не постраждали.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба підприємства.

"Унаслідок атаки завдано значної шкоди майну та виробничій інфраструктурі підприємства. Ніжинський жиркомбінат є цивільним промисловим підприємством, основною діяльністю якого є переробка сільськогосподарської продукції та виробництво рослинної олії і шроту", — йдеться у повідомленні.

На підприємстві тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Фахівці документують пошкодження, підраховують збитки та аналізують можливість відновлення роботи за умови безпечної ситуації. Строки відновлення роботи комбінату поки не повідомляють.

Про комбінат

ТОВ "Ніжинський жиркомбінат" розташоване в місті Ніжин Чернігівської області та працює в олійно-жировій галузі. Підприємство розпочало роботу в 1896 році.

На заводі виготовляють такі види продукції: нерафіновану соняшникову, соєву та ріпакову олії; гранульований шрот; паливні пелети з лушпиння соняшнику; фосфатидний концентрат (лецитин).

Потужність переробки становить до 1400 тонн насіння на добу. Щомісячні обсяги виробництва складають 16 000 тонн олії та 13 000 тонн шроту.

За даними аналітичної платформи YouControl, статутний капітал підприємства становить 9 млн грн, а кінцевим бенефіціарним власником є Михайло Гончаренко.

Нагадаємо, вранці 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Влучання зафіксували на території однієї з торговельних мереж.