Науково-дослідний інститут у Києві продали за 333,7 млн грн: під час торгів ціна зросла втричі

Фонд державного майна продав 94,44% акцій “Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів” у Києві за 333,7 млн грн. В аукціоні взяли участь п'ять претендентів, а під час торгів ціна зросла більш ніж утричі — зі 109,1 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Що отримав покупець

Інститут розташований у Києві на вул. Академіка Кримського, 27. На продаж виставили понад 24,1 млн акцій товариства.

До майнового комплексу підприємства входять понад 46 тис. кв. м нерухомості на земельній ділянці площею 6,36 га. На території розташовані виробничі й адміністративні корпуси, ливарня, інструментальний цех, склади, котельня та інші споруди.

Підприємство спеціалізується на виробництві електромеханічних пристроїв, наукових дослідженнях і експериментальних розробках у природничих і технічних науках.

Які зобов'язання має новий власник

Переможець аукціону повинен сплатити вартість придбаного пакета акцій протягом 20 робочих днів після формування протоколу торгів. Право власності перейде до нього після укладення договору купівлі-продажу та зарахування акцій на рахунок у цінних паперах.

Водночас покупець має погасити борги підприємства. Станом на 30 червня прострочена кредиторська заборгованість становила 2,26 млн грн. Із цієї суми понад 544 тис. грн припадало на зарплати працівникам, ще 1,4 млн грн — на борги перед бюджетом.

Новий власник повинен погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом, яка буде на дату придбання акцій, протягом шести місяців після переходу права власності.

Також упродовж шести місяців він не зможе звільняти працівників з власної ініціативи, крім випадків, передбачених трудовим законодавством.

Нагадаємо, у вересні Фонд держмайна продав пакет акцій “Кванта” у Києві за 401,5 млн грн. За 73% акцій заводу змагалися п’ять учасників, завдяки чому ціна під час аукціону зросла у 2,32 раза від стартової.