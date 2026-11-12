Научно-исследовательский институт в Киеве продали за 333,7 млн грн: во время торгов цена выросла в три раза

Фонд государственного имущества продал 94,44% акций “Научно-исследовательского института электромеханических приборов” в Киеве за 333,7 млн. грн. В аукционе приняли участие пять претендентов, а во время торгов цена выросла более чем в три раза — со 109,1 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Что получил покупатель

Институт расположен в Киеве по ул. Академика Крымского, 27. На продажу выставили более 24,1 млн акций общества.

В имущественный комплекс предприятия входят более 46 тыс. кв. м недвижимости на земельном участке площадью 6,36 га. На территории расположены производственные и административные корпуса, литейная, инструментальный цех, склады, котельная и другие сооружения.

Предприятие специализируется на производстве электромеханических устройств, научных исследованиях и экспериментальных разработках в естественных и технических науках.

Какие обязательства имеет новый владелец

Победитель аукциона должен оплатить стоимость приобретенного пакета акций в течение 20 рабочих дней после формирования протокола торгов. Право собственности перейдет к нему после заключения договора купли-продажи и зачисления акций на счет в ценных бумагах.

В то же время покупатель должен погасить долги предприятия. По состоянию на 30 июня просроченная кредиторская задолженность составила 2,26 млн. грн. Из этой суммы более 544 тыс. грн. приходилось на зарплаты работникам, еще 1,4 млн. грн. — на долги перед бюджетом.

Новый собственник должен погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом на дату приобретения акций в течение шести месяцев после перехода права собственности.

Также в течение шести месяцев он не сможет увольнять работников по собственной инициативе, кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

Напомним, в сентябре Фонд госимущества продал пакет акций "Кванта" в Киеве за 401,5 млн. грн. За 73% акций завода соревновались пять участников, благодаря чему цена во время аукциона выросла в 2,32 раза от стартовой.