Завод "Квант" в Киеве продали за 400 млн грн: кто стал победителем аукциона

завод квант
Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества (ФГИУ) провел аукцион по приватизации государственного пакета акций размером 73% в уставном капитале АО "Завод "Квант" в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что торги проходили в электронной системе Prozorro.Продажи.

Стоимость пакета акций в уставном капитале в ходе торгов выросла в 2,32 раза. В торгах за объект соревновались 5 участников, что обусловило рост стоимости до финальных — 401,5 миллиона гривен. Стартовая цена была 172,9 млн. грн.

В ФГИУ отметили, что средства от продажи завода пойдут на поддержку экономики и усиление обороноспособности страны.

Кто стал победителем аукциона

Победителем аукциона стало ООО "Дженерал агротрейд".

Согласно данным youcontrol, ООО "Дженерал Агро Трейд" зарегистрировано в Киеве. Основным видом деятельности предприятия указано предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Собственником компании является Ольга Иванова.

О заводе "Квант"

АО "Завод "Квант" расположен в Голосеевском районе города Киева. Среди ключевых преимуществ – большая площадь производственных помещений и выгодное расположение, что создает дополнительные возможности для развития и ведения бизнеса, говорится в сообщении.

АО "Завод "Квант" располагает 30 единицами недвижимости, в том числе здание с трансформаторной подстанцией, авторемонтная мастерская и др. В подвальном помещении четырехэтажного кирпичного нежилого здания расположено защитное сооружение гражданской защиты площадью 1,3 тыс. кв. м. Земельные участки в собственности отсутствуют.

Фактически предприятие не ведет хозяйственную деятельность. Поэтому наиболее интересным его активом является недвижимость в Киеве.

На все недвижимое имущество АО "Завод "Квант" зарегистрировано обременение в виде ареста с февраля 2023 года.

Новый собственник актива должен погасить долги предприятия по заработной плате и перед бюджетом, а также сохранить штат работников в течение шести месяцев.

По данным ФГИУ, просроченная кредиторская задолженность "Завода "Квант" по состоянию на июнь 2025 года составляет 1,5 млн. грн.

Доход предприятия в 2024 году составил 663 тыс. грн., по итогам первого полугодия 2025-го – 1 млн. грн.

Напомним, ФГИУ выставил на приватизацию государственный пакет акций ПАО "Ровенский радиотехнический завод".

Автор:
Светлана Манько