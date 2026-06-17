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Потери врага по состоянию на 17 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1575 сутки полномасштабной войны составляют 1 386 680 человек.
Потери России в войне на 17 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июня потеряла:
- личного состава – около 1 386 680 (+1 260) человек;
- танков – 12 033 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 24 775 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 44 169 (+51) ед;
- РСЗО – 1 874 (+4) ед;
- средства ПВО – 1427 (+0) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1677 (+10) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 355 593 (+2 052) ед;
- крылатые ракеты – 4 783 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 107 994 (+486) ед;
- специальная техника – 4303 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 97 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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