Потери врага по состоянию на 17 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1575 сутки полномасштабной войны составляют 1 386 680 человек.

Потери России в войне на 17 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июня потеряла:

личного состава – около 1 386 680 (+1 260) человек;

танков – 12 033 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 24 775 (+7) ед;

артиллерийских систем – 44 169 (+51) ед;

РСЗО – 1 874 (+4) ед;

средства ПВО – 1427 (+0) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1677 (+10) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 355 593 (+2 052) ед;

крылатые ракеты – 4 783 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 107 994 (+486) ед;

специальная техника – 4303 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 97 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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