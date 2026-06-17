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Втрати ворога станом на 17 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1575 добу повномасштабної війни становлять 1 386 680 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 червня втратила:
- особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб;
- танків – 12 033 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 24 775 (+7) од;
- артилерійських систем – 44 169 (+51) од;
- РСЗВ – 1 874 (+4) од;
- засоби ППО – 1 427 (+0) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052) од;
- крилаті ракети – 4 783 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486) од;
- спеціальна техніка – 4 303 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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