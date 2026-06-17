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Втрати ворога станом на 17 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1575 добу повномасштабної війни становлять 1 386 680 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб;
  • танків – 12 033 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 24 775 (+7) од;
  • артилерійських систем – 44 169 (+51) од;
  • РСЗВ – 1 874 (+4) од;
  • засоби ППО – 1 427 (+0) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052) од;
  • крилаті ракети – 4 783 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486) од;
  • спеціальна техніка – 4 303 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 17 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 17 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько