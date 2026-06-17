Втрати ворога станом на 17 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1575 добу повномасштабної війни становлять 1 386 680 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 червня втратила:

особового складу – близько 1 386 680 (+1 260) осіб;

танків – 12 033 (+7) од;

бойових броньованих машин – 24 775 (+7) од;

артилерійських систем – 44 169 (+51) од;

РСЗВ – 1 874 (+4) од;

засоби ППО – 1 427 (+0) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 677 (+10) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 355 593 (+2 052) од;

крилаті ракети – 4 783 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 107 994 (+486) од;

спеціальна техніка – 4 303 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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