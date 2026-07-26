Канада може надати Україні 460 млн доларів на закупівлю газу

Канада може надати Україні пряму грантову підтримку на закупівлю газу в розмірі 650 млн канадських доларів (460,9 доларів США). Фінансування розглядають у межах загального пакета канадської допомоги Україні цього року, що має посилити підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Можливість виділення гранту Шмигаль обговорив під час онлайн-розмови з міністром енергетики та природних ресурсів Канади Тімом Ходжсоном. Ключовими темами переговорів стали постачання газу, підготовка України до зими та співпраця в атомній енергетиці.

Україна також запропонувала Канаді створити стратегічний маршрут постачання канадського скрапленого природного газу. Йдеться про можливість укладання довгострокової угоди у сфері енергетики терміном на 30 років.

За словами Шмигаля, Україна прагне диверсифікувати маршрути імпорту газу та пропонує канадським постачальникам використовувати українські підземні газосховища.

Під час переговорів сторони також обговорили постачання в Україну енергетичного обладнання канадського виробництва.

Окремим напрямом співпраці може стати атомна енергетика. Україна зацікавлена у канадському досвіді розвитку малих модульних реакторів. Цю тему планують включити до майбутньої довгострокової енергетичної угоди.

Загальна сума внесків Канади до Фонду підтримки енергетики України наразі становить 90 млн канадських доларів.

Нагадаємо, весною Канада виділила ще 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів) на підтримку енергетичного сектору України.