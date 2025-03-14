Канада збільшує фінансування енергетичного сектору України до понад 40 млн євро допомоги

Канада виділила ще 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів) на підтримку енергетичного сектору України. Таким чином, загальний внесок країни до Фонду підтримки енергетики України зріс до 40,1 млн євро (60 млн канадських доларів).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Також Канада задекларувала майбутній внесок у розмірі 6,7 млн євро (10 млн канадських доларів).

Завдяки внескам Канади Фонд фінансуватиме закупівлю критично важливого енергетичного обладнання для відновлення об'єктів енергетики після російських атак та підтримки стабільної роботи енергосистеми України.

Крім того, частина коштів буде спрямована на забезпечення енергопостачання лікарень та інших закладів охорони здоров’я за допомогою розвитку сонячної генерації.

Міжнародна підтримка енергосектору України

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Канаді за постійну допомогу, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі зазначила, що росія продовжує атаки на інфраструктуру України, намагаючись залишити мільйони людей без світла, води та тепла. Саме тому Канада посилює співпрацю із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, аби допомогти Україні у відновленні критично важливих об'єктів.

Міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусейн наголосив, що це рішення є потужним сигналом міжнародної солідарності. За його словами, фінансова підтримка дозволить зміцнити запаси українських енергетичних компаній та забезпечити стабільність роботи галузі.

Фонд підтримки енергетики України продовжує відігравати ключову роль у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури, що особливо важливо напередодні нових викликів в умовах війни.

Додамо, що Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.