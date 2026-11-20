У Києві 20 листопада тимчасово призупиняли рух кільцевої електрички Kyiv City Express через загрозу балістичних ударів. Наразі поїзди поступово надолужують відставання від розкладу, однак пасажирів попереджають про можливі затримки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Рух поїздів тимчасово зупиняли з міркувань безпеки пасажирів і залізничників. Після вимушених зупинок електричка поступово повертається до звичного графіка.

Водночас на кільцевому маршруті продовжують курсувати 16 додаткових рейсів у години пік.

Пасажирам рекомендують враховувати можливі затримки, стежити за оголошеннями на станціях і перевіряти актуальний розклад Kyiv City Express.

Нагадаємо, 17 листопада "Укрзалізниця" оголосила про запуск 16 додаткових рейсів Kyiv City Express між лівим і правим берегами Києва. Із 18 до 20 листопада передбачили по вісім додаткових рейсів у ранкові та вечірні години пік.