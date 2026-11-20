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Киевская кольцевая электричка увеличивает количество рейсов
В Киеве 20 ноября временно приостанавливали движение кольцевой электрички Kyiv City Express из-за угрозы баллистических ударов. Поезда постепенно наверстывают отставание от расписания, однако пассажиров предупреждают о возможных задержках.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Движение поездов временно останавливали из соображений безопасности пассажиров и железнодорожников. После вынужденных остановок электричка постепенно возвращается к обычному графику.
В то же время на кольцевом маршруте продолжают курсировать 16 дополнительных рейсов в час пик.
Пассажирам рекомендуют учитывать возможные задержки, следить за объявлениями на станциях и проверять актуальное расписание Kyiv City Express.
Напомним, 17 ноября "Укрзализныця" объявила о запуске 16 дополнительных рейсов Kyiv City Express между левым и правым берегами Киева. С 18 по 20 ноября предусмотрели по восемь дополнительных рейсов в утренние и вечерние часы пик.