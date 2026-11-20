Группа из тридцати шести основателей и руководителей крупнейших европейских технологических компаний, среди которых основатель Spotify Даниэль Эк, глава Dailymotion Гийом Клеман и руководитель Vinted Томас Плантенга, призвала политических лидеров Евросоюза разблокировать триллионы евро сбережений домохозяйств и сократить бюрократию для развития отрасли. Соответствующее письмо, с которым ознакомилась редакция Financial Times, будет передано представителю Еврокомиссии на технологической конференции Slush в Финляндии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Авторы обращения, которые совокупно представляют компании стоимостью более 140 миллиардов евро и 120 тысяч рабочих мест, отмечают необходимость уменьшить зависимость Европы от технологий из США — в частности на фоне выхода на Уолл-стрит американского ИИ-стартапа Anthropic, который привлек 107 миллиардов долларов и превысил оценку в 1 триллион.

Несмотря на то, что после доклада Марио Драги в 2024 году Брюссель провозгласил повышение конкурентоспособности приоритетом, бизнес считает внедрение реформ слишком медленным и требует трех ключевых политических шагов.

Запуск Союза сбережений и инвестиций. Евросоюзу нужно разблокировать более 12 триллионов евро, которые хранят европейские домохозяйства, чтобы финансировать технологические стартапы с момента создания до поздних этапов роста, на которых часто заходит иностранный капитал.

Завершение формирования единого рынка и создание EU Inc. Подписавшиеся призывают ввести новую юридическую структуру EU Inc, которая позволит стартапам во всех 27 странах блока так же легко нанимать работников, привлекать средства, продавать продукцию и предоставлять опционы на акции, как это делают американские компании в США, а также построить общеевропейскую фондовую биржу.

Сокращение регуляторных барьеров и защита конкуренции. ЕС должен уменьшить бюрократию, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, и одновременно обеспечить соблюдение правил конкуренции и Закона о цифровых рынках для создания равных условий игры.

Напомним, ранее сообщалось, что техногиганты потеряли почти $900 млрд капитализации из-за рекордных затрат на ИИ. Крупнейшие технологические корпорации мира испытали масштабную распродажу акций после публикации отчетов за третий квартал из-за стремительного роста инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, объемы которых уже превысили долю ВВП США, исторически направленную на строительство железных дорог или оптоволоконных сетей.