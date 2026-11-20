Национальный банк Украины начал общественное обсуждение изменений правил депозитарной и клиринговой деятельности. Проект предусматривает урегулирование расчетов по операциям с ценными бумагами на организованных рынках, обновление нормативной базы и учет международных стандартов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Что предлагает изменить Нацбанк

Изменения касаются нескольких направлений работы депозитарной системы и проведения операций с ценными бумагами.

В частности регулятор предлагает урегулировать механизм расчетов по сделкам, заключенным на организованных рынках капитала, по принципу «поставка ценных бумаг без оплаты».

Также проект предусматривает приведение нормативного документа в соответствие с действующим законодательством в сфере депозитарной деятельности. Речь идет, в частности, о положениях Закона Украины «О депозитарной деятельности» и нормативных требованиях по прекращению депозитарным учреждением соответствующей деятельности.

Еще одной целью изменений является выполнение рекомендаций, предоставленных депозитарию Национального банка по результатам оценки его соответствия международным стандартам оверсайта.

Таким образом, предложенные обновления должны урегулировать отдельные процедуры расчетов на рынках капитала и согласовать работу депозитария НБУ с действующими законодательными и международными требованиями.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ применил санкции к четырем финансовым учреждениям, обнаружив нарушения в работе ломбарда и трех финансовых компаний. Тогда регулятор издал требования об устранении нарушений ломбарда "Орион-Т" и финансовой компании "Конкорд Факторинг", вынес письменную оговорку компании "Веллфин" и остановил отдельный вид операций "Кредит Касса".