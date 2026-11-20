20 ноября ночью и утром Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину. Под ударом оказались важные объекты энергетики – электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Атомные электростанции вынужденно снизили мощность поколения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 20 ноября.

По его словам, в результате атаки по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Некрасов напомнил, что для стабилизации работы энергосистемы в Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях вынужденно применяются аварийные отключения.

Замминистра отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 20 ноября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В течение дня ситуация может изменяться.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Заметим, что еще до начала календарной зимы украинцы живут по графикам отключений электроэнергии, а в отдельных регионах света нет по несколько часов подряд. Этой зимой ситуация может остаться примерно на нынешнем уровне, но не исключено и дальнейшее ухудшение. Опрошенные Dilo эксперты объясняют, почему морозы не станут главным испытанием для энергосистемы, какие регионы находятся в зоне наибольшего риска и от чего будет зависеть, сколькосвета будут иметь украинцы.