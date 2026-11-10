Зима без света: стоит ли ждать худшего с похолоданием

Еще до начала календарной зимы украинцы живут по графику отключений электроэнергии, а в отдельных регионах света нет по несколько часов подряд. Этой зимой ситуация может остаться примерно на нынешнем уровне, но не исключено и дальнейшее ухудшение. Опрошенные Dilo эксперты объясняют, почему морозы не станут главным испытанием для энергосистемы, какие регионы находятся в зоне наибольшего риска и от чего будет зависеть, сколько света будут иметь украинцы.

Проблема в сетях, а не в генерации

По состоянию на 9 ноября новые обесточения из-за боевых действий и обстрелов зафиксированы в 12 областях. По данным Минэнерго, только за прошлую неделю Россия 128 раз целенаправленно атаковала энергетический и нефтегазовый секторы, а всего зафиксировано 219 инцидентов с повреждением или уничтожением объектов. Самая сложная ситуация в Днепропетровской и Киевской областях. В регионах действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Изменился сам ритм атак. Если прошлой зимой россияне били по энергосистеме раз в 12–14 дней, то теперь почти каждый день с разной интенсивностью. Кроме того, прошедшая зима была очень холодной и морозы стали дополнительной нагрузкой на поврежденную систему. Отсюда распространено ожидание, что с наступлением холодов отключения неизбежно усилятся. Впрочем, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев прямой связи здесь не видит. По его словам, тепло- и электроснабжение — это две разные системы. Нынешняя проблема заключается не в недостатке генерации, а в невозможности перераспределить и передать имеющуюся электроэнергию потребителям.

Этот же тезис в интервью Dilo ранее озвучивал и CEO YASNO Сергей Коваленко: генерации в стране достаточно, а отключения в Киеве и области связаны с повреждениями сетей. При попадании в распределительный узел электроэнергию просто невозможно доставить в отдельные районы или города.

К тому же, по прогнозу Рябцева, эта зима будет теплее прошлой. Это плюс, но не решающий. Аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова отмечает, что ключевым фактором остается интенсивность атак. Если она снизится, ситуация может улучшиться даже в худшую погоду.

Зима без резких изменений

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко не ожидает существенных изменений в течение зимы.

"Ситуация никак не изменится, будет примерно такой, как сейчас. Никаких резких изменений нельзя прогнозировать: в среднем будет примерно так, как сейчас. Может, какая-то неделя будет сложнее, какой-то легче, плюс-минус", — говорит он.

Рябцев оценивает перспективы похоже: плюс-минус так же, как и в прошлом отопительном сезоне. Среди положительных факторов он называет лучшую подготовку энергетиков по сравнению с прошлогодней. Теперь у них больше резервов, запасов и возможностей, а в стране больше распределенной генерации.

Есть и отрицательные факторы. Среди внешних эксперт вспоминает войну в Иране, истощившую запасы ракет к системам Patriot. Для энергосистемы это критично: по словам Рябцева, все будет зависеть от того, насколько эффективно будет противодействовать врагу оборона, то есть насколько хорошо будут сочетаться инженерная и активная защита. Прогнозировать действия России он не берется, поэтому зима может оказаться как лучше, так и хуже прошлого. В то же время, факторов, которые давали бы основания для катастрофических прогнозов, он не видит. Слухи о массовом расмерзании труб в Киеве эксперт комментировать отказался.

Орлова более осторожна. Нынешнюю ситуацию она предлагает рассматривать как базовый сценарий на зиму, но не исключает и худшего: еще более жестких отключений и ремонтов. Если Россия продолжит бить дронами и баллистикой так же интенсивно, как сейчас, а по Киевщине почти круглосуточно, ситуация останется такой или ухудшится.

Улучшение, по ее словам, возможно, когда энергетики могут заходить на подстанции и ремонтировать их между атаками. В известной степени это удалось в Киеве в минувшие выходные. Снизить интенсивность ударов могли бы переговоры, хотя в них Орлова не особо верит или лучшая способность сбивать дроны и ракеты.

Главной мишенью, по мнению аналитики, остается столица. Сейчас Россия предположительно пытается отрезать левобережную Украину от правобережной. Обесточенный Киев — это остановленный водоканал и проблемы с теплом, а значит, более сильное давление на население, чем отключение в любом другом городе.

Мероприятие держится лучше, но не гарантировано

Западные области пока проходят осень гораздо спокойнее. Омельченко считает, что так будет и зимой. Жителям мероприятия, по его словам, "не нужно беспокоиться". Возможны отдельные дни с отключениями на одну-две очереди из-за прилетов, но в целом ситуация будет гораздо лучше, чем в других регионах.

Дело не только в удалении от фронта, объясняет эксперт. В западном регионе больше сконцентрировано генерирующих мощностей, есть импорт, а потребление меньше. К тому же враг не фокусируется на западе, и ушибы там достаточно редки. Поэтому возможность стабильной ситуации с энергетикой он оценивает как высокую.

Рябцев описывает схожую картину как градиент. На западе ограничений будет меньше, в центре больше, а ближе к линии фронта еще больше, как и в прошлом отопительном сезоне.

Орлова подчеркивает, что все зависит от тактики России. Если удары будут приходиться на Бурштынскую, Добротворскую или Ладыжинскую ТЭС и, прежде всего, на подстанции, через которые выдается мощность атомных электростанций, сильные отключения возможны и на западе. Отдельный риск – атаки на подстанции, обеспечивающие импорт. Впрочем, даже при таком сценарии отключения там, вероятно, будут легче, чем в Киеве, потому что западнее проще дотянуть импортную электроэнергию.

До весны в режиме ограничений

Если базовый сценарий сбудется, нынешний режим может продержаться всю зиму, а выход на более-менее нормальную ситуацию ожидается ближе к марту. Орлова соглашается, что таковой горизонт смотрится реалистичным.

Более теплая зима, если прогноз сбудется, облегчит ситуацию. Но будет определять ее не термометр, а количество и точность российских ударов и то, сколько из них удастся сбить.