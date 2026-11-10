Зима без світла: чи варто чекати гіршого з похолоданням

Ще до початку календарної зими українці живуть за графіками відключень електроенергії, а в окремих регіонах світла немає по кілька годин поспіль. Цієї зими ситуація може залишитися приблизно на нинішньому рівні, але не виключене й подальше погіршення. Опитані Dilo експерти пояснюють, чому морози не стануть головним випробуванням для енергосистеми, які регіони перебувають у зоні найбільшого ризику та від чого залежатиме, скільки світла матимуть українці.

Проблема в мережах, а не в генерації

Станом на 9 листопада нові знеструмлення через бойові дії та обстріли зафіксовані у 12 областях. За даними Міненерго, лише за минулий тиждень Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори, а загалом зафіксовано 219 інцидентів із пошкодженням чи знищенням об'єктів. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині та Київщині. У частині регіонів діють графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Змінився сам ритм атак. Якщо, минулої зими росіяни били по енергосистемі раз на 12–14 днів, то тепер майже щодня з різною інтенсивністю. Крім того, минула зима була дуже холодною, і морози стали додатковим навантаженням на пошкоджену систему. Звідси поширене очікування, що з настанням холодів відключення неминуче посиляться. Втім, директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев прямого зв'язку тут не бачить. За його словами, тепло- та електропостачання — це дві різні системи. Нинішня проблема полягає не в нестачі генерації, а в неможливості перерозподілити й передати наявну електроенергію споживачам.

Цю ж тезу в інтерв'ю Dilo раніше озвучував і CEO YASNO Сергій Коваленко: генерації в країні достатньо, а відключення в Києві та області пов'язані з пошкодженнями мереж. Коли влучають у розподільчий вузол, електроенергію просто неможливо доставити в окремі райони чи міста.

До того ж, за прогнозом Рябцева, ця зима буде теплішою за минулу. Це плюс, але не вирішальний. Аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова наголошує, що ключовим чинником залишається інтенсивність атак. Якщо вона знизиться, ситуація може покращитися навіть за гіршої погоди.

Зима без різких змін

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко не очікує суттєвих змін протягом зими.

"Ситуація ніяк не зміниться, буде приблизно такою, як зараз. Жодних різких змін не можна прогнозувати: в середньому буде приблизно так, як зараз. Може, якийсь тиждень буде складнішим, якийсь легшим, плюс-мінус", — каже він.

Рябцев оцінює перспективи схоже: плюс-мінус так, як і в минулому опалювальному сезоні. Серед позитивних чинників він називає кращу підготовку енергетиків порівняно з торішньою. Тепер у них більше резервів, запасів і можливостей, а в країні більше розподіленої генерації.

Є й негативні чинники. Серед зовнішніх експерт згадує війну в Ірані, яка виснажила запаси ракет до систем Patriot. Для енергосистеми це критично: за словами Рябцева, все залежатиме від того, наскільки ефективно протидіятиме ворогу оборона, тобто наскільки добре поєднуватимуться інженерний та активний захист. Прогнозувати дії Росії він не береться, тож зима може виявитися як кращою, так і гіршою за минулу. Водночас чинників, які давали б підстави для катастрофічних прогнозів, він не бачить. Чутки про масове розмерзання труб у Києві експерт коментувати відмовився.

Орлова обережніша. Нинішню ситуацію вона пропонує розглядати як базовий сценарій на зиму, але не виключає й гіршого: ще жорсткіших відключень і довших ремонтів. Якщо Росія продовжить бити дронами та балістикою так само інтенсивно, як зараз, а по Київщині майже цілодобово, ситуація залишиться такою або погіршиться.

Покращення, за її словами, можливе тоді, коли енергетики мають змогу заходити на підстанції й ремонтувати їх між атаками. Певною мірою це вдалося в Києві минулих вихідних. Знизити інтенсивність ударів могли б переговори, хоча в них Орлова не особливо вірить, або краща здатність збивати дрони й ракети.

Головною мішенню, на думку аналітикині, залишається столиця. Зараз Росія, ймовірно, намагається відрізати лівобережну Україну від правобережної. Знеструмлений Київ — це зупинений водоканал і проблеми з теплом, а отже, значно сильніший тиск на населення, ніж відключення в будь-якому іншому місті.

Захід тримається краще, але не гарантовано

Західні області поки що проходять осінь значно спокійніше. Омельченко вважає, що так буде і взимку. Мешканцям заходу, за його словами, "не треба турбуватися". Можливі окремі дні з відключеннями на одну-дві черги через прильоти, але загалом ситуація буде набагато кращою, ніж в інших регіонах.

Справа не лише у віддаленості від фронту, пояснює експерт. У західному регіоні більше сконцентровано генеруючих потужностей, є імпорт, а споживання менше. До того ж ворог не фокусується на заході, і удари там достатньо рідкі. Тому ймовірність стабільної ситуації з енергетикою він оцінює як високу.

Рябцев описує схожу картину як градієнт. На заході обмежень буде менше, в центрі більше, а ближче до лінії фронту ще більше, як і минулого опалювального сезону.

Орлова ж наголошує, що все залежить від тактики Росії. Якщо удари припадатимуть на Бурштинську, Добротвірську чи Ладижинську ТЕС і насамперед на підстанції, через які видається потужність атомних електростанцій, сильні відключення можливі й на заході. Окремий ризик — атаки на підстанції, що забезпечують імпорт. Втім, навіть за такого сценарію відключення там, імовірно, будуть легшими, ніж у Києві, бо на захід простіше дотягнути імпортну електроенергію.

До весни у режимі обмежень

Якщо базовий сценарій справдиться, нинішній режим може протриматися всю зиму, а вихід на більш-менш нормальну ситуацію очікується ближче до березня. Орлова погоджується, що такий горизонт виглядає реалістичним.

Тепліша зима, якщо прогноз справдиться, полегшить ситуацію. Але визначатимуть її не термометр, а кількість і точність російських ударів і те, скільки з них вдасться збити.