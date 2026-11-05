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В ДТЭК объяснили, почему экстренные отключения света могут возвращать по несколько раз в день

повербанк
Почему свет могут выключаться несколько раз в час / Depositphotos

Экстренные отключения электроэнергии могут в течение дня неоднократно вводить, отменять, а затем снова возвращать. Причина таких изменений – постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру, из-за которых ситуация в энергосистеме остается нестабильной.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в ДТЭК.

Свет то включают, то выключают

В компании отметили, что враг продолжает атаковать энергосистему. Только за предыдущие сутки зафиксировали около 20 ударов.

Поэтому ситуация с электроснабжением может меняться очень быстро — иногда несколько раз в час.

Что делают диспетчеры ДТЭК

Диспетчеры в реальном времени балансируют энергосистему, чтобы не возникали аварии и свет не исчез совсем.

Именно поэтому экстренные отключения могут часто внедряться и отменяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

Напомним, 3 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов. ТЭС приостановили генерацию электроэнергии.

В четверг, 5 ноября, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения будут введены для всех категорий потребителей, а их объем составит от двух до четырех очередей.

Автор:
Светлана Манько

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