Приближенный к президенту США Дональду Трампу американский миллиардер Тодд Боули сообщил, что подписал соглашение с российской компанией "Лукойл" о создании консорциума для покупки ее подсанкционных активов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

В состав консорциума войдет американская корпорация международного финансового развития (DFC).

Соглашение предусматривает обмен ценных бумаг "Лукойла" на сумму 10 млрд долларов на международные активы компании.

Для соглашения по их покупке, из-за американских санкций, требуется разрешение Минфина США. Потому решающую роль в выборе покупателя будет играть администрация Трампа, уточняет Reuters.

Боули и представитель DFC заявили, что Вашингтон должен получить долю будущей прибыли в рамках этого соглашения, которое будет «способствовать усилиям по ограничению способности Москвы финансировать войну в Украине и замене российского влияния на стратегических рынках влиянием США».

"Передача стратегических активов энергетической инфраструктуры в руки США или их союзников является ключевым политическим приоритетом администрации", – заявил представитель DFC.

Доля владения через DFC, размер которой пока не разглашается, обеспечит США часть будущей прибыли после того, как частные инвесторы консорциума окупят вложенный капитал и получат согласованную норму доходности, а также право голоса в совете директоров компании.

Как Боули связан с семьей президента Дональда Трампа

Ранее The New York Times сообщила, что группа инвесторов во главе с американским финансистом Тоддом Боули ведет переговоры о приобретении доли в зарубежных активах "Лукойла". О его интересе к ним в конце сентября писала Financial Times. В то же время газета указывала, что для заключения соглашения Боули уже заручился поддержкой правительства США и влиятельных инвесторов из стран Персидского залива, связанных с семьей президента Дональда Трампа.

Бывший совладелец футбольного клуба "Челси" Тодд Боули пожертвовал 2 миллиона долларов в политические цели президента США. Боули живет в Майами и владеет долями в американских спортивных командах "Лос-Анджелес Доджерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Вместе с ним в группе два эмиратских инвестора: International Holding Company и Al Hail Holding. Соглашение поддерживают также сирийско-катарские братья Аль-Хайят, которые вели дела с зятем Трампа Джерардом Кушнером и Стивом Виткоффом для финансирования многомиллиардного проекта гостиничного комплекса на юге Албании, и инвестиционный фонд с Абу-Даби, контролируемый шейхом Тахнуном нацбезопасности ОАЭ, также контролирующего другой фонд, который приобрел большую долю в криптовалютной компании Виткоффа.

Сумма возможного соглашения не разглашается. Ранее "Лукойл" оценил свои зарубежные активы в 20 млрд долларов.

"Лукойл", второй по величине производитель нефти в России, был вынужден выставить зарубежный бизнес на продажу после того, как в прошлом году попал под санкции США. За пределами России ему принадлежат части европейских НПЗ, крупные месторождения от Ирака до Казахстана, а также глобальная сеть автозаправочных станций.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".