Великобритания усиливает давление: под санкции попали "Лукойл", "Роснефть" и 51 российский танкер

Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", а также против 51 танкера так называемого "теневого флота". По словам правительства, это очередной шаг для усиления энергетических ограничений и сокращения доходов, финансирующих войну Кремля.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Великобритания ударила по нефтяному сектору РФ

"Мы вводим целевые санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, ЛУКОЙЛа и Роснефти", - заявила журналистам министр финансов Рейчел Ривз.

В ходе визита в Соединенные Штаты министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Лондон усиливает давление не только на российские компании, но и на предприятия в третьих странах, в том числе Индии и Китае, которые продолжают способствовать экспорту российской нефти на мировые рынки.

По ее словам, "для России нет места на мировых рынках", и Великобритания готова принять все необходимые меры, чтобы остановить финансирование Москвой войны против Украины.

Новые санкции охватывают 51 танкер так называемого "теневого флота", а также ряд физических и юридических лиц в сферах энергетики и обороны.

Так называемый "теневой флот" – это сеть старых нефтяных танкеров, которую, по данным западных правительств, Россия использует для обхода международных ограничений на экспорт нефти. С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года эти суда все чаще подпадают под санкции Великобритании, США и ЕС.

Посольство России в Лондоне пока не предоставило комментариев относительно нового пакета санкций.

Стоит отметить, что на фоне усилий Европейского Союза по противодействию "теневому флоту" России, который помогает Кремлю обходить санкции, Дания усиливает контроль за проходящими через ее территориальные воды нефтяными танкерами .