Остановить "теневой флот" РФ: Дания усилит проверки нефтяных танкеров

На фоне усилий Европейского Союза по противодействию "теневому флоту" России, помогающему Кремлю обходить санкции, Дания усиливает контроль за нефтяными танкерами, проходящими через ее территориальные воды.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление датского правительства,

Отмечается, что Дания будет уделять особое внимание старым, часто используемым судам. "теневым флотом" РФ и представляют экологическую угрозу из-за своего плохого состояния.

"Мы должны остановить военную машину Путина. Мы используем все, что есть в нашем распоряжении", - заявил министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бедсков.

Это заявление последовало после призывов президента Франции Эммануэля Макрона задерживать нефтяные танкеры после того, как прокуроры на северо-западе Франции расследовали дело судна за непредоставление доказательств его национальности и флага, а также за отказ выполнить запросы военно-морских сил.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС вводит санкции против еще 118 судов из "теневого флота" РФ. В общей сложности под санкциями ЕС находится более 560 судов.

Теневый флот РФ

Для обхода нефтяных санкций Россия стала формировать теневой флот. Это флот старых танкеров, выключающих маячки, чтобы их не видели системы слежения. Оперирует этими танкерами в основном российская государственная компания "Совкомфлот".

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в настоящее время российский "теневой" флот состоит из до 1000 устаревших судов (общий дедвейт которых превышает 100 млн тонн).

"Теневой флот" значительно вырос после ряда западных санкций против России из-за войны в Украине, поскольку новые суда постоянно заменяют попадающие в черные списки.

17 июня Великобритания объявила о введении новых санкций против 20 судов "теневого" флота РФ, перевозящего нефть.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ.