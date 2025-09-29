- Категория
Один из основных портов Китая введет новые ограничения для "теневого флота": какие танкеры попадут под запрет
Китай вводит новые жесткие ограничения в ключевом порту, что является прямым ударом по так называемому "теневому флоту", занимающемуся транспортировкой подсанкционной нефти. С 1 ноября международный порт в городе Циндао запрещает швартовку старым танкерам и судам с недействительными сертификатами.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.
Какие танкеры попадут под запрет?
Новые ограничения включают в себя:
- запрет на швартовку танкеров, которым 31 год и больше;
- запрет для судов, изменивших свои идентификационные данные Международной морской организации (IMO);
- запрет для судов, имеющих недействительные сертификаты.
Эти ограничения были введены после того, как в августе США ввели санкции против нефтяного оператора, расположенного в порту Дунцзякоу города Циндао, за получение транспортировавшейся судном иранской сырой нефти, которое уже находилось под санкциями Вашингтона. В Пекине опасаются, что более жесткие санкции могут еще больше нарушить импорт сырой нефти в Китай .
Новые ограничения подписали четыре оператора порта Хуандао, являющегося частью большего порта Циндао, включая Qingdao Shihua Crude Oil Terminal Co.
В документе говорится, что после отказа операторов порта судна не разрешается швартоваться в этом районе в течение одного года.
Кроме того, другие суда, входящие в порт провинции Шаньдун, будут подвергнуты системе оценивания, определяющей профиль риска танкеров на основе таких факторов, как возраст и страхование ответственности за загрязнение. Танкерам с низким баллом также могут быть запрещены швартовки.
Порт Циндао считается крупным транспортным узлом для иранской нефти в Китай. По данным аналитической компании Kpler, порт принимает около 300 000 баррелей сырой нефти в день из этой ближневосточной страны, несмотря на то, что по официальным данным импорт нефти из Ирана не производится с середины 2022 года.
Нефть, загружаемая в иранских портах, обычно перемещается с одного танкера на другой в море (в водах у побережья Малайзии или в другом пункте перевалки). Суда, на которые уже наложены санкции США, часто используются на участке между Персидским заливом и Малайзией, прежде чем нефть перекачают на так называемый "теневой флот" для последнего рейса.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что эти меры направлены именно против "теневого флота" РФ, Ирана и других государств под санкциями.
"Старые суда по «серым схемам» представляют опасность для экологии и глобальных рынков. Это еще один пример того, как международное давление и ограничение постепенно сжимают пространство для обхода санкций", — отметил он.
Напомним, Соединенные Штаты приняли новые экспортные ограничения против компаний, способствовавших обходу санкций и помогавших России поддерживать ее военную машину.