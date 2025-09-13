Запланована подія 2

США ввели новые санкции против компаний, помогавших России обходить ограничения

Санкции
США ввели санкции против компаний, помогавших России обходить ограничения / Depositphotos

Соединенные Штаты приняли новые экспортные ограничения против компаний, способствовавших обходу санкций и помогавших России поддерживать ее военную машину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В список попали 23 китайских компании, 3 турецкие, 2 компании из Объединенных Арабских Эмиратов, а также по одной из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня. Кроме того, под санкции попал и ряд российских фирм.

"Это еще один важный шаг в разрушении возможностей Кремля поддерживать свою военную машину. Спасибо союзникам. Санкции должны только усиливаться", - резюмировал Ермак.

Напомним, Соединенные Штаты представили странам "Большой семерки" предложение о введении масштабных санкций против российской энергетики и создании правовых механизмов для ареста замороженных российских активов на сумму около 300 млрд. долларов, большинство из которых хранится в Европе.

Автор:
Татьяна Гойденко