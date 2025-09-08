Запланована подія 2

Трамп заявил, что недоволен действиями России и готов усилить санкции

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов усилить санкции против России для того, чтобы принудить ее к мирному соглашению. Он также анонсировал визит европейских лидеров в Белый дом и телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Delo.ua.

Готов перейти ко "второй фазе" санкций против России

Во время общения с прессой журналист спросил у американского лидера, готов ли тот перейти ко второй фазе санкций против России.

"Да, я готов", – ответил президент США.

При этом еще 1 сентября всплыл дедлайн для российского лидера Путина, который ему объявил Дональд Трамп. Он настаивал на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Путина для прекращения войны и пригрозил, что может ввести масштабные санкции против РФ.

Визит европейских лидеров и телефонный разговор с Путиным

Трамп анонсировал, что некоторые лидеры Европы приедут в Вашингтон в начале недели с целью урегулирования войны РФ против Украины, сообщает CNN.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник и индивидуально, и я думаю, что мы это урегулируем", – заявил Трамп.

Также глава Белого дома анонсировал новый разговор с российским диктатором Путиным "в течение следующих нескольких дней".

"Никто не был более жестким по отношению к России, чем я. Я не в восторге от того, что там происходит. Я верю, что мы все урегулируем. Но я не доволен ими. Я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне", – прокомментировал Трамп атаки РФ на Украину.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент обвинил Путина в том, что он в "отвратительной манере" усилил бомбардировки мирных городов Украины, поэтому США рассматривают все возможные варианты санкций против России.

Мирные переговоры

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа   состоялась встреча   президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Недавно Дональд Трамп сказал, что США могут   ввести санкции   и пошлины не только против России, но и против Украины, если не будет подписано мирное соглашение.

Автор:
Светлана Манько