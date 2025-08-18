Встреча Трампа и Зеленского закончилась: основные заявления и решения

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Донольдом Трампом и европейскими лидерами, среди которых президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер Великобритании Кир Стармер.

Зеленский и Трамп сначала провели тридцатиминутную встречу с прессой, затем в течение часа продолжили обсуждение уже за закрытыми дверями и, в конце концов, вместе с европейскими лидерами дали пресс-конференцию.

И лидеры обоих государств, и европейские партнеры выразили удовлетворение от переговоров. Зеленский заявил, что имел "очень хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом.

"У нас сейчас был хороший разговор с Трампом. Возможно, лучший за все время. Или лучший впереди" – сказал Зеленский.

Что с Донбассом?

После встречи Трампа и Путина во многих СМИ начала появляться информация, что глава Кремля может потребовать отдать РФ всю часть оккупированной на 70% области в обмен на освобождение оккупированных частей Сумщины и Харьковщины. Украинские власти никак не комментировали эти заявления, однако, как пишет "Суспільне", Зеленский отверг возможность ухода украинских Сил обороны из неоккупированной части Донецкой области.

"Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем сделать это. Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления", - говорил он.

Сегодня же относительно разделения или размена по территориям никаких заявлений не звучало, однако Зеленский указал, что такие чувствительные территориальные вопросы нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.

Как пишет CNN, около трех четвертей украинцев возражают против передачи любой территории России. Отступление из остального Донецка также сделает открытые равнины центральной Украины уязвимыми для следующего российского наступления.

Для европейских союзников Зеленского это нарушит ключевой принцип, когда агрессия не может быть вознаграждена территорией, а суверенитет Украины должен быть защищен.

В то же время, Трамп считает, что Зеленский и Путин смогут договориться.

"У меня такое ощущение, что вы с президентом Путиным что-то решите. В конце концов это решение может быть принято только президентом Зеленским и народом Украины, которые также работают вместе с согласия президента Путина. И я просто думаю, что из этого выйдет очень хорошо", - сказал Трамп.

В свою очередь, Рютте добавил, что вся эта ситуация наконец-то вышла из тупика.

Гарантии безопасности для Украины

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

"Я думаю, что сегодня мы придем к резолюции почти со всего, включая, вероятно, вопросы безопасности. Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины. И это один из ключевых моментов, который нам нужно учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров", - подчеркнул Трамп.

Ранее, во время встречи в Овальном кабинете, Трамп не исключил возможности отправки американских военных в Украину для поддержки потенциального мирного соглашения.

Рютте назвал предложение Трампа "прорывом" на пути к достижению мира.

"То, что вы сказали: "Я готов участвовать в гарантиях безопасности", – это большой шаг, это действительно прорыв, и это имеет решающее значение. Поэтому благодарю вас и за это", - сказал Рютте.

Следует отметить, что еще перед встречей закрытой дверью Трамп не стал категорически исключать возможность того, что американские войска будут в Украине, хотя главную роль миротворческих сил должны взять на себя европейские партнеры.

"Что касается безопасности, то будет много помощи. Они (европейские партнеры – ред) являются первой линией обороны, потому что они там, но мы им поможем", - сказал Трамп.

Канцлер Германии Мерц заявил, что после встреч в Белом доме открылась возможность для более серьезных переговоров по урегулированию войны между Россией и Украиной, которую Трамп проложил после своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

"Теперь путь открыт для сложных переговоров. Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Так что давайте над этим работать", - отметил Мерц.

Стармер заявил, что заявление Трампа о гарантиях безопасности "по статье 5" соответствует работе, которую Коалиция желающих проводила в последние месяцы.

Трехсторонняя встреча с Путиным

Как пишет Reuters, Трамп заявил, что они с Зеленским обсудили "многие темы" во время обсуждения. Он также снова предложил провести трехсторонний саммит между Путиным, Зеленским и им самим, направленный на достижение мирного соглашения, которое, по словам Зеленского, он поддержит.

По словам Трампа, он видит возможность для проведения переговоров между США, Украиной и Россией, однако российский президент Владимир Путин пока публично не принял на себя обязательства участвовать в такой встрече.

Трамп рассказал, что планирует еще один звонок Путину по завершении нынешних переговоров. Он настаивает на скорейшем прекращении войны, которую называет самой кровавой для Европы за последние 80 лет.

Зеленский отметил, что готов к встрече с Путиным.

Несмотря на оптимизм, Трамп признал возможные риски. Он заявил, что ожидает трехстороннюю встречу в ближайшее время, однако ее дата будет зависеть от готовности Путина вести серьезный диалог.

"Возможно, этого не удастся сделать. А может, и удастся. Мы должны сделать все возможное - и это все, что мы можем", - подытожил президент США.

Напомним, 16 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева. После этого Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон.