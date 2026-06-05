Замена "Артемсоли": в Одесской области заработал новый солезавод

В Одесской области приступил к полноценной работе Черноморский солезавод. Предприятие планирует занять значительную долю внутреннего рынка пищевой соли.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал председатель правления Черноморского солезавода Виталий Руденко изданию "РБК-Украина".

"С середины мая мы начали выпускать продукцию на основной линии: соль пищевую разных фракций, а также в разной фасовке — мешках по 25 кг, биг-бегах, также продукция может идти насыпью. Можно сказать, что все мощности предприятия уже запущены. Производство выходит в цикл постоянной работы", — рассказал он.

Черноморский солезавод является первым в Украине предприятием, использующим технологию получения соли путем испарения соленой жидкости с применением современных технологических решений.

Специалисты по "Артемсоли"

К разработке привлечены турецкие специалисты компании Salt Plus. Технологические процессы адаптируют украинские инженеры с опытом работы в "Артемсоле", включая бывшего главного инженера госпредприятия.

Часть команды проекта сформирована из работников эвакуированного персонала из Соледара.

По словам руководства, привлечение профильного опыта позволило значительно ускорить внедрение технологий.

Мощности завода

Текущая производственная мощность Черноморского солезавода составляет около 15 тыс. тонн соли в месяц, что позволяет обеспечить до 50% внутреннего спроса Украины в этом сегменте.

В перспективе компания планирует добывать соль из Куяльницкого лимана в Одесской области. По подсчетам руководства завода это позволит получать 200 тысяч тонн соли в год и покроет потребность страны в пищевой соли.

Строительство завода стартовало в 2024 году. Первоначальный запуск планировался на январь 2026 года, однако сроки сместились из-за аномальных морозов, перебоев с электроснабжением и загруженности турецких подрядчиков запуск пришлось отсрочить.

Производство соли в Украине

В Украине действовали несколько соледобывающих предприятий, однако сейчас ситуация критическая: крупнейший производитель "Артемсоль" в Соледаре остановил работу из-за боевых действий, Солотвинские шахты в Закарпатье не функционируют, а Дрогобычский солезавод работает в небольших объемах и сохраняет скорее историческую функцию.

Единственным предприятием, которое после 2022 года пыталось развернуть добычу, оставался "Катион Инвест" на Тереблянском месторождении.

В 2022 году компания приступила к строительству соляной шахты и уже в августе 2023 года о начале "разработки месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью", заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский.

В 2024 году в "Катион Инвест" планировали произвести около 60 тыс. тонн технической соли, а в 2026-м – начать производить пищевую соль. Но в марте 2024 г. строительство шахты и добыча соли остановилось на фоне корпоративного конфликта между акционерами компании.