В Україні з’явиться завод з виробництва солі у промислових масштабах

Вже на початку 2026 року на в Одеській області запрацює стратегічне підприємство з виробництва харчової та технічної солі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

Інвестиції у нове підприємство

Зазначається, що ТОВ "Чорноморський солезавод" будує підприємство з виробництва харчової та технічної солі в Одеській області. У проєкт інвестували 2,8 мільйона доларів США, залучених через програму "5-7-9%".

Будівництво солезаводу розпочалося у 2024 році й зараз вже перебуває на завершальному етапі. Підприємство має розпочати роботу у січні 2026 року. За попередніми підрахунками, тут вироблятимуть 15 тисяч тонн солі за місяць.

"За допомогою фахівців з "Артемсолі" та турецької компанії SALT PLUS ми створюємо перший в Україні завод з виробництва солі в промислових масштабах, який буде використовувати інноваційні комплексні технології. Переробка солі буде включати декілька етапів глибокого очищення, подрібнення та унікальний метод сушіння. Це дозволить покрити понад 50% потреб ринку солі України", — розповів співзасновник підприємства Віталій Руденко.

Він додав, що підприємство також долучиться до відновлення Куяльницького лиману.

"Ми бачимо свою роль не лише у виробництві солі, а й у відновленні Куяльника. Якщо ми можемо забрати надлишки солі та повернути природний баланс лиману — ми це зробимо. Це наша відповідальність перед регіоном і країною", — підкреслив Руденко.

Виробництво солі в Україні

Зауважимо, в Україні діяли кілька солевидобувних підприємств, проте нині ситуація критична: найбільший виробник "Артемсіль" у Соледарі зупинив роботу через бойові дії, Солотвинські шахти на Закарпатті не функціонують, а Дрогобицький солезавод працює у невеликих обсягах і зберігає радше історичну функцію.

Єдиним підприємством, яке після 2022 року намагалося розгорнути видобуток, залишався "Катіон Інвест" на Тереблянському родовищі.

В 2022 році компанія приступила до будівництва соляної шахти, і вже в серпні 2023 році про початок "розробки родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", заявляв особисто президент України Володимир Зеленський.

В 2024 році в "Катіон Інвест" планували виробити близько 60 тис. тонн технічної солі, а в 2026-му – почати виробляти харчову сіль.

Але в березні 2024 року будівництво шахти і видобування солі зупинилося на тлі корпоративного конфлікту між акціонерами компанії.

Після півторарічної перерви компанія “Катіон Інвест” 7 листопада відновила видобуток камʼяної солі на Тереблянському родовищі.