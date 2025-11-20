Перший в Україні завод з виробництва біоклею з гороху відкрився на Житомирщині (ФОТО)

Перший в Україні завод з виробництва біоклею з гороху відкрився в індустріальному парку "Коростень" у Житомирській області. Інвестором проєкту стала компанія "Коростенський завод МДФ". Біоклей будуть використовувати у процесі виробництва деревʼяних екоплит для потреб будівельної та меблевої галузей.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Про завод

Як розповів нардеп, проєктна потужність нового заводу з виробництва біоклею становить 3000 тонн на місяць. На підприємстві планується переробляти близько 1 мільйона тонн гороху на рік.

Ці обсяги більше ніж удвічі перевищують річний урожай гороху в Україні у 2024 році (465 тисяч тонн), тому поки українські фермери не наростять площі під цю культуру, частково потреби виробництва будуть закриватись за рахунок імпортних поставок з Угорщини та Польщі.

За словами Кисилевського, наразі "Коростенський завод МДФ" веде консультації з фермерами Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей щодо розширення посівних площ та довгострокових контрактів на поставку гороху.

Планові обсяги виробництва - 20 тисяч кубометрів екоплити на місяць.

Інвестиції у 40 млн євро

Одночасно таке ж підприємство компанія "Коростенський завод МДФ" будує в індустріальному парку "БФ Термінал" у Закарпатській області. 90% екоплит планується експортувати.

Кисилевський зауважив, що загальний обсяг інвестицій у запуск виробництва біоклею та екоплит склав 40 мільйонів євро. Для реалізації проекту інвестор скористався можливістю імпортувати обладнання без сплати ПДВ, яку законодавство передбачає для учасників індустріальних парків.

Про індустріальний парк "Коростень"

Індустріальний парк "Коростень" має площу 42,2 га. Він обʼєднує кластер підприємств деревообробної промисловості, серед яких "Українська холдингова лісопильна компанія", "Резалт Еко", "Коростенський завод "МДФ", "БФ "Інжинірінг", "БФ проект".

У 2024 році ІП "Коростень" в рамках державного проекту розвитку інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування 50% на 50% отримав від держави 83,5 млн гривень для будівництва під’їзної дороги.