Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)

Первый в Украине завод по производству биоклей из гороха открылся в индустриальном парке "Коростень" в Житомирской области. Инвестором проекта стала компания "Коростенский завод МДФ". Биоклей будут использовать в процессе производства деревянных екоплит для нужд строительной и мебельной отраслей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

О заводе

Как рассказал нардеп, проектная мощность нового завода по производству биоклей составляет 3000 тонн в месяц. На предприятии планируется перерабатывать около 1 миллиона тонн гороха в год.

Эти объемы более чем в два раза превышают годовой урожай гороха в Украине в 2024 году (465 тысяч тонн), поэтому пока украинские фермеры не нарастят площади под эту культуру, частично потребности производства будут закрываться за счет импортных поставок из Венгрии и Польши.

По словам Кисилевского, "Коростенский завод МДФ" ведет консультации с фермерами Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей относительно расширения посевных площадей и долгосрочных контрактов на поставку гороха.

Плановые объемы производства – 20 тысяч кубометров экоплиты в месяц.

Инвестиции в 40 млн евро

Одновременно такое же предприятие компания "Коростенский завод МДФ" строит в индустриальном парке "БФ Терминал" в Закарпатской области. 90% экоплит планируется экспортировать.

Кисилевский отметил, что общий объем инвестиций в запуск производства биоклея и екоплит составил 40 миллионов евро. Для реализации проекта инвестор воспользовался возможностью импортировать оборудование без НДС, которую законодательство предусматривает для участников индустриальных парков.

Про индустриальный парк "Коростень"

Индустриальный парк "Коростень" имеет площадь 42,2 га. Он объединяет кластер предприятий деревообрабатывающей промышленности, среди которых "Украинская холдинговая лесопильная компания", "Резалт Эко", "Коростенский завод "МДФ", "БФ "Инжиниринг", "БФ проект".

В 2024 году ИП "Коростень" в рамках государственного проекта развития инфраструктуры индустриальных парков на условиях софинансирования 50% на 50% получило от государства 83,5 млн гривен для строительства подъездной дороги.