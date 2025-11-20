Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)

В индустриальном парке "Коростень" стартовало производство биоклея из гороха
В индустриальном парке "Коростень" стартовало производство биоклея из гороха. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Первый в Украине завод по производству биоклей из гороха открылся в индустриальном парке "Коростень" в Житомирской области. Инвестором проекта стала компания "Коростенский завод МДФ". Биоклей будут использовать в процессе производства деревянных екоплит для нужд строительной и мебельной отраслей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

О заводе

Как рассказал нардеп, проектная мощность нового завода по производству биоклей составляет 3000 тонн в месяц. На предприятии планируется перерабатывать около 1 миллиона тонн гороха в год.

Эти объемы более чем в два раза превышают годовой урожай гороха в Украине в 2024 году (465 тысяч тонн), поэтому пока украинские фермеры не нарастят площади под эту культуру, частично потребности производства будут закрываться за счет импортных поставок из Венгрии и Польши.

По словам Кисилевского, "Коростенский завод МДФ" ведет консультации с фермерами Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей относительно расширения посевных площадей и долгосрочных контрактов на поставку гороха.

Плановые объемы производства – 20 тысяч кубометров экоплиты в месяц.

Фото 2 — Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)
Фото 3 — Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)
Фото 4 — Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)
Фото 5 — Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)
Фото 6 — Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)
Фото 7 — Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)
Фото 8 — Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)
Фото 9 — Первый в Украине завод по производству биоклея из гороха открылся в Житомирской области (ФОТО)

Инвестиции в 40 млн евро

Одновременно такое же предприятие компания "Коростенский завод МДФ" строит в индустриальном парке "БФ Терминал" в Закарпатской области. 90% экоплит планируется экспортировать.

Кисилевский отметил, что общий объем инвестиций в запуск производства биоклея и екоплит составил 40 миллионов евро. Для реализации проекта инвестор воспользовался возможностью импортировать оборудование без НДС, которую законодательство предусматривает для участников индустриальных парков.

Про индустриальный парк "Коростень"

Индустриальный парк "Коростень" имеет площадь 42,2 га. Он объединяет кластер предприятий деревообрабатывающей промышленности, среди которых "Украинская холдинговая лесопильная компания", "Резалт Эко", "Коростенский завод "МДФ", "БФ "Инжиниринг", "БФ проект".

В 2024 году ИП "Коростень" в рамках государственного проекта развития инфраструктуры индустриальных парков на условиях софинансирования 50% на 50% получило от государства 83,5 млн гривен для строительства подъездной дороги.

Автор:
Светлана Манько