Lenovo привлекла 2 миллиарда долларов за счет конвертируемых облигаций

Китайская технологическая компания Lenovo Group Ltd. привлекла 2 миллиарда долларов от продажи семилетних конвертируемых облигаций. Это происходит на фоне стремительного удорожания ценных бумаг компании и высокого спроса на оборудование для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные информационного агентства Bloomberg.

Пекинский производитель компьютеров и BИ-серверов выпустил конвертируемые облигации с нулевым купоном и сроком погашения в 2033 году. Премия за конвертацию составила 47,5% к цене закрытия акций в среду, что соответствует верхнему пределу начальных ожиданий компании.

Привлекаемые средства Lenovo планирует направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и финансирование программы выкупа собственных акций (buyback).

Ажиотаж среди инвесторов и рекорды на бирже

Новый выпуск ценных бумаг вызвал огромный интерес на финансовом рынке:

По данным источников, общий объем заявок в несколько раз превысил доступную сумму предложения.

Ордеры на покупку разместили более 160 организаций, при этом первая десятка крупнейших инвесторов выкупила около половины всего выпуска.

Соглашение поддержали профильные инвестиционные фонды, текущие держатели облигаций компании, а также глобальные долгосрочные фонды, обычно избегающие коротких продаж.

Это уже второй масштабный выпуск конвертируемых облигаций Lenovo за последние два года. В 2024 году компания привлекла аналогичную сумму в 2 миллиарда долларов из-за продажи нот инвестиционной фирме, принадлежащей Суверенному фонду Саудовской Аравии.

Благодаря статусу одного из главных бенефициаров развития технологий искусственного интеллекта акции Lenovo на торгах в Гонконге с начала года взлетели на впечатляющие 165%.

Рыночная стоимость корпорации в настоящее время составляет около 39 миллиардов долларов. Последние финансовые отчеты подтверждают, что стремительный рост доходов от продажи BИ-серверов полностью компенсировал давление, вызванное удорожанием компьютерных компонентов.

Все больше китайских брендов выпускают именно конвертируемые облигации. Это позволяет крупному бизнесу капитализировать высокую стоимость своих акций и привлекать финансирование по значительно более низким процентным ставкам, чем при использовании классических кредитов или стандартных займов. Организаторами этого финансового соглашения выступили ведущие мировые институции - JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA и DBS Group Holdings Ltd.

Напомним, акции Lenovo выросли до самого высокого уровня за 27 лет благодаря спросу на серверы с искусственным интеллектом. Май 2026 г. оказался для китайской транснациональной компании рекордно удачным, поскольку общая рыночная капитализация бренда удвоилась, продемонстрировав самый мощный всплеск с 1999 года.