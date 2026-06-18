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Lenovo привлекла 2 миллиарда долларов за счет конвертируемых облигаций

Lenovo Group Ltd.
Lenovo привлекла 2 миллиарда долларов за счет конвертируемых облигаций / Wikipedia

Китайская технологическая компания Lenovo Group Ltd. привлекла 2 миллиарда долларов от продажи семилетних конвертируемых облигаций. Это происходит на фоне стремительного удорожания ценных бумаг компании и высокого спроса на оборудование для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные информационного агентства Bloomberg.

Пекинский производитель компьютеров и BИ-серверов выпустил конвертируемые облигации с нулевым купоном и сроком погашения в 2033 году. Премия за конвертацию составила 47,5% к цене закрытия акций в среду, что соответствует верхнему пределу начальных ожиданий компании.

Привлекаемые средства Lenovo планирует направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и финансирование программы выкупа собственных акций (buyback).

Ажиотаж среди инвесторов и рекорды на бирже

Новый выпуск ценных бумаг вызвал огромный интерес на финансовом рынке:

  • По данным источников, общий объем заявок в несколько раз превысил доступную сумму предложения.
  • Ордеры на покупку разместили более 160 организаций, при этом первая десятка крупнейших инвесторов выкупила около половины всего выпуска.
  • Соглашение поддержали профильные инвестиционные фонды, текущие держатели облигаций компании, а также глобальные долгосрочные фонды, обычно избегающие коротких продаж.

Это уже второй масштабный выпуск конвертируемых облигаций Lenovo за последние два года. В 2024 году компания привлекла аналогичную сумму в 2 миллиарда долларов из-за продажи нот инвестиционной фирме, принадлежащей Суверенному фонду Саудовской Аравии.

Благодаря статусу одного из главных бенефициаров развития технологий искусственного интеллекта акции Lenovo на торгах в Гонконге с начала года взлетели на впечатляющие 165%.

Рыночная стоимость корпорации в настоящее время составляет около 39 миллиардов долларов. Последние финансовые отчеты подтверждают, что стремительный рост доходов от продажи BИ-серверов полностью компенсировал давление, вызванное удорожанием компьютерных компонентов.

Все больше китайских брендов выпускают именно конвертируемые облигации. Это позволяет крупному бизнесу капитализировать высокую стоимость своих акций и привлекать финансирование по значительно более низким процентным ставкам, чем при использовании классических кредитов или стандартных займов. Организаторами этого финансового соглашения выступили ведущие мировые институции - JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA и DBS Group Holdings Ltd.

Напомним, акции Lenovo выросли до самого высокого уровня за 27 лет благодаря спросу на серверы с искусственным интеллектом. Май 2026 г. оказался для китайской транснациональной компании рекордно удачным, поскольку общая рыночная капитализация бренда удвоилась, продемонстрировав самый мощный всплеск с 1999 года.

Автор:
Максим Кольц