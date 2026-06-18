Lenovo залучила 2 мільярди доларів за рахунок конвертованих облігацій

Китайська технологічна корпорація Lenovo Group Ltd. залучила 2 мільярди доларів від продажу семирічних конвертованих облігацій. Це відбувається на тлі стрімкого подорожчання цінних паперів компанії та високого попиту на її обладнання для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані інформаційного агентства Bloomberg.

Пекінський виробник комп'ютерів та ШІ-серверів випустив конвертовані облігації з нульовим купоном та терміном погашення у 2033 році. Премія за конвертацію становила 47,5% до ціни закриття акцій у середу, що відповідає верхній межі початкових очікувань компанії.

Залучені кошти Lenovo планує спрямувати на рефінансування поточних боргових зобов'язань та фінансування програми викупу власних акцій (buyback).

Ажіотаж серед інвесторів та рекорди на біржі

Новий випуск цінних паперів викликав величезний інтерес на фінансовому ринку:

За даними джерел, загальний обсяг заявок у кілька разів перевищив доступну суму пропозиції.

Ордери на купівлю розмістили понад 160 організацій, при цьому перша десятка найбільших інвесторів викупила близько половини всього випуску.

Угоду підтримали профільні інвестиційні фонди, поточні тримачі облігацій компанії, а також глобальні довгострокові фонди, які зазвичай уникають коротких продажів.

Це вже другий масштабний випуск конвертованих облігацій Lenovo за останні два роки. У 2024 році компанія залучила аналогічну суму в 2 мільярди доларів через продаж нот інвестиційній фірмі, що належить Суверенному фонду Саудівської Аравії.

Завдяки статусу одного з головних бенефіціарів розвитку технологій штучного інтелекту, акції Lenovo на торгах у Гонконгу з початку року злетіли на вражаючі 165%.

Ринкова вартість корпорації наразі сягає близько 39 мільярдів доларів. Останні фінансові звіти підтверджують, що стрімке зростання доходів від продажу ШІ-серверів повністю компенсувало тиск, викликаний подорожчанням комп'ютерних компонентів.

Дедалі більше китайських брендів випускають саме конвертовані облігації. Це дозволяє великому бізнесу капіталізувати високу вартість своїх акцій та залучати фінансування за значно нижчими відсотковими ставками, ніж у разі використання класичних кредитів чи стандартних позик. Організаторами цієї фінансової угоди виступили провідні світові інституції — JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA та DBS Group Holdings Ltd.

Нагадаємо, акції Lenovo зросли до найвищого рівня за 27 років завдяки попиту на сервери зі штучним інтелектом. Травень 2026 року виявився для китайської транснаціональної компанії рекордно вдалим, оскільки загальна ринкова капіталізація бренду подвоїлася, продемонструвавши найпотужніший сплеск з 1999 року.