Акції Lenovo зросли до найвищого рівня за 27 років завдяки попиту на сервери зі штучним інтелектом

Травень 2026 року став для китайської транснаціональної компанії Lenovo Group дуже вдалим: ринкова вартість її акцій зросла на 105%. Тільки за сьогодні акції зросли на 22%, продемонструвавши найбільший сплеск із 1999 року.

Позитивна динаміка прискорилася після публікації фінансового звіту найбільшого у світі виробника комп'ютерів. Документ показав, що прибутки від продажу серверів за штучним інтелектом компенсували тиск від зростання вартості комплектуючих. Це дозволило Lenovo зберегти позицію лідера в індексі Hang Seng China Enterprises Index поточного року.

На ринкові показники також вплинули новини від американського виробника Dell Technologies, який опублікував оптимістичні прогнози через високий попит на сервери зі штучним інтелектом. Це повідомлення викликало зростання акцій комп'ютерних компаній по всій Азії. Статистика Dell посилила оптимізм інвесторів щодо Lenovo, яку все частіше розглядають як ключового постачальника інфраструктури для ШІ.

"Зростання серверів зі штучним інтелектом, очевидно, є рушійною силою, оскільки попит на штучний інтелект зараз поширюється від гіпермасштабованих до підприємств, що вигідно традиційним виробникам серверів, таким як Lenovo та Dell", — зазначив аналітик Bloomberg Intelligence Стівен Ценг.

Річний прибуток Lenovo продемонстрував стабільну рентабельність, незважаючи на загальне скорочення світового виробництва мікросхем пам'яті. Позитивні настрої на ринку додатково підкріпилися планами компанії щодо розробки серверів та агентів штучного інтелекту. Після цього інвестиційний банк Goldman Sachs більш ніж подвоїв цільову ціну акцій Lenovo.

Динаміка акцій цього виробника комп'ютерного обладнання суперечить загальній тенденції інших технологічних гігантів на гонконгській біржі. Місцеві інтернет-платформи наразі стикаються із жорсткою конкуренцією та зниженням прибутковості через потребу фінансувати інфраструктуру штучного інтелекту. Внаслідок цього профільний індекс Hang Seng Tech упав приблизно на 12% з початку року.

Нагадаємо, акції корпорації Lenovo на торгах у Гонконгу 22 травня злетіли на 15%, продемонструвавши найбільше відсоткове зростання серед усіх компаній індексу Hang Seng.

