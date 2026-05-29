Honda відкликає у США майже 100 тисяч автомобілів через технічний дефект

Японський автовиробник Honda Motor оголосив про масштабне відкликання транспортних засобів на ринку Сполучених Штатів Америки. Сервісна кампанія охоплює майже 99 тисяч машин і пов'язана з виявленим технічним дефектом у системі подушок безпеки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Загалом під безкоштовну програму ремонту та заміни компонентів підпадають 98 892 автомобілі. За даними профільного регулятора, потенційна небезпека зафіксована у деяких партіях моделей Honda Acura TLX, Accord Hybrid, а також у класичних седанах Accord 2022 року випуску.

У чому суть дефекту та як його усуватимуть

Інженери з безпеки виявили серйозну проблему, яка криється в елементах інтер'єру пасажирської частини салону.

Деталі технічного збою та заходи безпеки:

Несправність датчика: проблема виникає в електронному датчику ваги переднього пасажирського сидіння. З часом цей вузол може тріснути, що призводить до короткого замикання в бортовій мережі.

Загроза для дітей: через замикання система безпеки автомобіля втрачає здатність адекватно оцінювати вагу пасажира. Як наслідок, фронтальні подушки можуть самовільно та незаплановано спрацювати навіть тоді, коли на сидінні перебуває маленька дитина або немовля у дитячому автокріслі, для яких таке розгортання аербега за замовчуванням має бути заблоковане.

Шлях вирішення: американський регулятор NHTSA запевнив, що у межах сервісної кампанії офіційні дилери марки Honda проведуть діагностику та повністю замінять браковані датчики ваги сидінь абсолютно безкоштовно для власників авто.

