Винищувачі Gripen і ракети Meteor для України: коли очікувати перші поставки

Україна очікує Gripen за 10 місяців

Україна протягом найближчих 10 місяців очікує надходження першої партії шведських багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen, оснащених ракетами класу «повітря-повітря» великої дальності Meteor.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Це стане одним із ключових посилень Повітряних сил та розширить можливості України для протидії російській авіації, зокрема літакам, які застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи) по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі.

Україна передбачає закупівлю до 20 винищувачів Gripen модифікації E в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським угоди зі шведським урядом. Окремо ще 16 літаків версій C/D мають надійти як військова допомога.

Перші літаки, за очікуваннями, будуть поставлені разом із ракетами Meteor, що дає змогу суттєво розширити дальність ураження повітряних цілей та посилити тиск на російську тактичну авіацію.

КАБи залишаються одним із найбільш складних викликів для сил оборони. Російська авіація, зокрема літаки Су-34 і Су-35, запускає їх із відстаней, що ускладнює перехоплення українськими засобами ППО. Gripen із ракетами Meteor потенційно здатні відсунути російську авіацію далі від лінії фронту та зменшити інтенсивність таких ударів.

Ракети Meteor виробництва європейського концерну MBDA належать до далекобійних ракет класу "повітря-повітря". Вони мають дальність ураження понад 100 кілометрів, а за окремими параметрами – до 200 кілометрів. Ракета оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення та прямоточним повітряно-реактивним двигуном, що дозволяє підтримувати високу швидкість на всій траєкторії польоту.

Gripen розроблений для роботи в умовах розосередженої авіації та здатний діяти з різних типів аеродромів, що є важливим фактором в умовах війни в Україні.

Нагадаємо, вчора уряд Швеції офіційно погодив закупівлю до 20 нових бойових літаків Gripen модифікації E/F для потреб України. Фінансування здійснюватиметься через європейський механізм кредитних коштів Ukraine Support Loan. 

Автор:
Тетяна Гойденко