Росія скоротила виробництво дизпалива на 10% через удари дронів: як зривається посівна кампанія

Виробництво дизельного палива в Російській Федерації у травні скоротилося орієнтовно на 10%. Це падіння додалося до аналогічного десятикінечного зниження показників, зафіксованого у квітні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними аналізу галузевих даних, проведеного агентством, головною причиною масштабного спаду стали регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які змусили підприємства суттєво обмежити або повністю зупинити виробничі процеси.

Таким чином Київ продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру ворога, намагаючись урізати нафтогазові доходи Москви, які використовуються для фінансування військових дій.

Дефіцит палива на тлі посівної кампанії

До останнього часу Кремль фокусувався на підтримці високих обсягів прибуткового експорту дизельного палива.

Проте нинішня криза збіглася з періодом сезонного піку споживання всередині РФ, коли попит з боку аграріїв є максимально високим через проведення польових робіт.

На тлі нестачі ресурсу уряд країни-агресора навіть почав розглядати можливість запровадження повної заборони на експорт дизпалива.

Водночас деякі джерела на ринку вважають такий крок малоймовірним, оскільки подібні жорсткі експортні обмеження затоварять склади та ще більше ускладнять і без того критичну роботу пошкоджених нафтопереробних заводів.

Масштаби втрат НПЗ

За розрахунками аналітиків, нафтопереробні заводи, які зазнали ударів дронів, сумарно скоротили виробництво дизельного палива на 1 мільйон метричних тонн у квітні та ще на 600 тисяч тонн у попередньому місяці.

Для порівняння, у березні загальний випуск дизпалива в РФ перебував на рівні 7,5 мільйона тонн. Попри падіння переробки, експорт російського дизеля та газойлю морським транспортом у квітні парадоксально зріс на 8% порівняно з березнем — до 3,25 мільйона метричних тонн.

Це лише незначно менше за показник аналогічного періоду минулого року, який становив 3,3 мільйона тонн. Протягом травня експортні поставки на зовнішні ринки залишалися стабільними.

Втрачені можливості Москви

Через суттєве зменшення нафтопереробки внаслідок нальотів БПЛА Росія втратила потенційну можливість скористатися вигідною кон'юнктурою світового ринку та заробити на зростанні цін на нафту.

Стрибок світових котирувань спровокувала війна в Ірані, яка призвела до безпрецедентних збоїв у глобальній логістиці та фактичного закриття стратегічної Ормузької протоки.

Нагадаємо, у березні доходи Росії від нафти та газу, впали на 52% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року - до 520 млрд рублів ($6,4 млрд).