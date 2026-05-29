Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,23

44,12

EUR

51,79

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія скоротила виробництво дизпалива на 10% через удари дронів: як зривається посівна кампанія

дизпаливо
Росія втратила мільйони тонн дизпалива / Depositphotos

Виробництво дизельного палива в Російській Федерації у травні скоротилося орієнтовно на 10%. Це падіння додалося до аналогічного десятикінечного зниження показників, зафіксованого у квітні. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними аналізу галузевих даних, проведеного агентством, головною причиною масштабного спаду стали регулярні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які змусили підприємства суттєво обмежити або повністю зупинити виробничі процеси.

Таким чином Київ продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру ворога, намагаючись урізати нафтогазові доходи Москви, які використовуються для фінансування військових дій.

Дефіцит палива на тлі посівної кампанії

До останнього часу Кремль фокусувався на підтримці високих обсягів прибуткового експорту дизельного палива.

Проте нинішня криза збіглася з періодом сезонного піку споживання всередині РФ, коли попит з боку аграріїв є максимально високим через проведення польових робіт.

На тлі нестачі ресурсу уряд країни-агресора навіть почав розглядати можливість запровадження повної заборони на експорт дизпалива.

Водночас деякі джерела на ринку вважають такий крок малоймовірним, оскільки подібні жорсткі експортні обмеження затоварять склади та ще більше ускладнять і без того критичну роботу пошкоджених нафтопереробних заводів.

Масштаби втрат НПЗ 

За розрахунками аналітиків, нафтопереробні заводи, які зазнали ударів дронів, сумарно скоротили виробництво дизельного палива на 1 мільйон метричних тонн у квітні та ще на 600 тисяч тонн у попередньому місяці.

Для порівняння, у березні загальний випуск дизпалива в РФ перебував на рівні 7,5 мільйона тонн. Попри падіння переробки, експорт російського дизеля та газойлю морським транспортом у квітні парадоксально зріс на 8% порівняно з березнем — до 3,25 мільйона метричних тонн.

Це лише незначно менше за показник аналогічного періоду минулого року, який становив 3,3 мільйона тонн. Протягом травня експортні поставки на зовнішні ринки залишалися стабільними.

Втрачені можливості Москви

Через суттєве зменшення нафтопереробки внаслідок нальотів БПЛА Росія втратила потенційну можливість скористатися вигідною кон'юнктурою світового ринку та заробити на зростанні цін на нафту.

Стрибок світових котирувань спровокувала війна в Ірані, яка призвела до безпрецедентних збоїв у глобальній логістиці та фактичного закриття стратегічної Ормузької протоки.

Нагадаємо, у березні доходи Росії від нафти та газу, впали на 52% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року - до 520 млрд рублів ($6,4 млрд). 

Автор:
Тетяна Бесараб