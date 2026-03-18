Нафта та газ не врятували бюджет Росії: падіння доходів на 52%

У березні доходи Росії від нафти та газу, за прогнозами, впадуть на 52% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року - до 520 млрд рублів ($6,4 млрд). Основними причинами називають слабші ціни на нафту та зміцнення рубля.

Прогноз доходів Росії від енергетики

За прогнозами, у березні доходи Росії від податків на нафту та газ знизяться на 52% порівняно з березнем 2025 року і становитимуть близько 520 мільярдів рублів (6,4 млрд доларів). Причинами називають слабші ціни на нафту та зміцнення рубля.

Попри стрімке зростання світових цін на нафту, викликане війною США та Ізраїлю проти Ірану та фактичним закриттям Ормузької протоки, ці зміни поки що не вплинули на російський бюджет, адже поточні надходження розраховуються на основі показників попереднього місяця. З початку конфлікту, 28 лютого, світові ціни на нафту зросли приблизно на 40%.

Доходи від нафти та газу забезпечують близько чверті федерального бюджету Росії і є ключовими для фінансування військових витрат країни в Україні. За оцінками, за перші три місяці 2026 року надходження від енергетики складуть 1,34 трильйона рублів, порівняно з 2,64 трильйона рублів у першому кварталі 2025 року.

Розрахунки Reuters базуються на даних про виробництво нафти та газу, їх переробку та поставки на внутрішньому й міжнародному ринках. Міністерство фінансів Росії опублікує офіційні дані про доходи бюджету від нафти та газу 3 квітня.

Федеральний бюджет на 2026 рік передбачає надходження 8,918 трильйона рублів від продажу нафти та газу, а загальні доходи прогнозуються на рівні 40,283 трильйона рублів. Для порівняння, минулого року надходження від енергетики знизилися на 24% до 8,48 трильйона рублів — найнижчого рівня з 2020 року.

Раніше повідомлялось, що Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.