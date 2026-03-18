Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Нафта та газ не врятували бюджет Росії: падіння доходів на 52%

трубопровід
Нафта та газ не врятували бюджет Росії / Shutterstock

У березні доходи Росії від нафти та газу, за прогнозами, впадуть на 52% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року - до 520 млрд рублів ($6,4 млрд). Основними причинами називають слабші ціни на нафту та зміцнення рубля.

Прогноз доходів Росії від енергетики

Попри стрімке зростання світових цін на нафту, викликане війною США та Ізраїлю проти Ірану та фактичним закриттям Ормузької протоки, ці зміни поки що не вплинули на російський бюджет, адже поточні надходження розраховуються на основі показників попереднього місяця. З початку конфлікту, 28 лютого, світові ціни на нафту зросли приблизно на 40%.

Доходи від нафти та газу забезпечують близько чверті федерального бюджету Росії і є ключовими для фінансування військових витрат країни в Україні. За оцінками, за перші три місяці 2026 року надходження від енергетики складуть 1,34 трильйона рублів, порівняно з 2,64 трильйона рублів у першому кварталі 2025 року.

Розрахунки Reuters базуються на даних про виробництво нафти та газу, їх переробку та поставки на внутрішньому й міжнародному ринках. Міністерство фінансів Росії опублікує офіційні дані про доходи бюджету від нафти та газу 3 квітня.

Федеральний бюджет на 2026 рік передбачає надходження 8,918 трильйона рублів від продажу нафти та газу, а загальні доходи прогнозуються на рівні 40,283 трильйона рублів. Для порівняння, минулого року надходження від енергетики знизилися на 24% до 8,48 трильйона рублів — найнижчого рівня з 2020 року.

Раніше повідомлялось, що Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Ольга Опенько