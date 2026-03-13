Росія отримує 150 мільйонів доларів на день додаткового доходу від зростання цін на нафту

Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Financial Times.

За оцінками видання, Кремль уже отримала від $1,3 до $1,9 млрд. додаткових податкових доходів від експорту нафти після фактичного закриття Ормузької протоки. Це призвело до зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю.

Відповідно до розрахунків FT, заснованих на галузевих даних та оцінках кількох аналітиків, Росія може отримати загалом від $3,3 до $4,9 мільярдів додаткових доходів до кінця березня.

Ці оцінки ґрунтуються на припущенні, що середня ціна російської нафти марки Urals цього місяця становитиме близько $70-80 за барель, а не залишиться на рівні, близькому до середнього показника попередніх двох місяців – приблизно $52 за барель.

Зазначимо, що ціна російської нафти, що використовується для розрахунку податків, вперше з січня 2025 року перевищила закладений у бюджеті показник. Це сталося на тлі зростання світових цін на енергоносії через війну навколо Ірану.

Нагадаємо, ціни на нафту зростають на тлі загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу посилилися через загрози судноплавству в Ормузькій протоці.