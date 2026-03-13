Россия получает 150 миллионов долларов в день дополнительного дохода от роста цен на нефть

Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Financial Times.

По оценкам издания, Кремль уже получила от $1,3 до $1,9 млрд дополнительных налоговых доходов от экспорта нефти после фактического закрытия Ормузского пролива. Это привело к повышению спроса на российскую нефть со стороны Индии и Китая.

Согласно расчетам FT, основанным на отраслевых данных и оценкам нескольких аналитиков, Россия может получить в общей сложности от $3,3 до $4,9 миллиарда дополнительных доходов до конца марта.

Эти оценки основываются на предположении, что средняя цена российской нефти марки Urals в этом месяце составит около $70-80 за баррель, а не останется на уровне близком к среднему показателю предыдущих двух месяцев – примерно $52 за баррель.

Отметим, что цена используемой для расчета налогов российской нефти впервые с января 2025 года превысила заложенный в бюджете показатель. Это произошло на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны вокруг Ирана.

Напомним, цены на нефть вырастают на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе.