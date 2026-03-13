Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия получает 150 миллионов долларов в день дополнительного дохода от роста цен на нефть

Россия получает 150 миллионов долларов в день дополнительного дохода от роста цен на нефть
Depositphotos

Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Financial Times.

По оценкам издания, Кремль уже получила от $1,3 до $1,9 млрд дополнительных налоговых доходов от экспорта нефти после фактического закрытия Ормузского пролива. Это привело к повышению спроса на российскую нефть со стороны Индии и Китая.

Согласно расчетам FT, основанным на отраслевых данных и оценкам нескольких аналитиков, Россия может получить в общей сложности от $3,3 до $4,9 миллиарда дополнительных доходов до конца марта.

Эти оценки основываются на предположении, что средняя цена российской нефти марки Urals в этом месяце составит около $70-80 за баррель, а не останется на уровне близком к среднему показателю предыдущих двух месяцев – примерно $52 за баррель.

Отметим, что цена используемой для расчета налогов российской нефти впервые с января 2025 года превысила заложенный в бюджете показатель. Это произошло на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за войны вокруг Ирана.

Напомним, цены на нефть вырастают на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Опасения по поводу возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока усилились из-за угроз судоходства в Ормузском проливе.

Автор:
Светлана Манько