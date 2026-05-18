Россия ударила баллистикой по объектам "Нафтогаза" на Днепропетровщине

Российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

В компании отметили, что это очередная массированная атака на объекты инфраструктуры группы. Перед ракетным ударом в течение всего дня и ночи почти непрерывно шли атаки беспилотников.

По предварительной информации, в результате удара зафиксированы повреждения и разрушения объектов.

"Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное - по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал", - сообщил Корецкий.

В настоящее время на местах работают профильные службы. Также продолжается мониторинг ситуации безопасности и уточнения последствий атаки.

Напомним, 13 мая днем российские войска снова атаковали инфраструктуру группы "Нафтогаз" сразу в нескольких регионах Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко