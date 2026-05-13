Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" в кількох регіонах: які наслідки

атака на нафтогаз
Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" / Нафтогаз

13 травня вдень російські війська знову атакували інфраструктуру групи “Нафтогаз” одразу в кількох регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, на Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт.

Також під ударом опинилося підприємство на Житомирщині.

Як повідомив Корецький, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз". На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Загинули працівники та співробітники ДСНС.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

4 травня російські війська атакували п’ять інфраструктурних об’єктів групи "Нафтогаз" у Сумській та Харківській областях.

Автор:
Світлана Манько