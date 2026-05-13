Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу" в кількох регіонах: які наслідки

13 травня вдень російські війська знову атакували інфраструктуру групи “Нафтогаз” одразу в кількох регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, на Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт.

Також під ударом опинилося підприємство на Житомирщині.

Як повідомив Корецький, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз". На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Загинули працівники та співробітники ДСНС.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

4 травня російські війська атакували п’ять інфраструктурних об’єктів групи "Нафтогаз" у Сумській та Харківській областях.