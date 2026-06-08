Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,36

--0,02

EUR

51,64

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,30

44,21

EUR

51,75

51,45

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Sense Bank запустив нову флагманську картку: власні кошти та кредитний ліміт в одному продукті

Sense Bank запустив нову флагманську картку: власні кошти та кредитний ліміт в одному продукті
Sense Bank запустив нову флагманську картку: власні кошти та кредитний ліміт в одному продукті

Sense Bank спільно з Mastercard представив нову флагманську картку Sense, яка дозволяє користуватися як власними коштами, так і кредитним лімітом в межах однієї картки. Клієнти можуть отримувати дохід на залишок власних коштів або користуватися кредитним лімітом зі ставкою 0,01% річних на покупки.

Унікальність картки Sense у поєднанні переваг, які найчастіше доступні в різних банківських продуктах. Банк нараховує 3% річних на залишок власних коштів щомісяця, а також надає кредитний ліміт до 50 000 грн зі ставкою 0,01% річних на покупки. На відміну від більшості кредитних карток, де пільгові умови діють обмежений час, ставка 0,01% річних на покупки зберігається постійно.

"Ми бачимо, що клієнти дедалі рідше поділяють свої фінанси на окремі продукти для заощаджень, щоденних витрат чи кредитування. Людям потрібне одне просте рішення, яке працює в різних життєвих ситуаціях. Саме тому ми створили картку Sense – продукт, який дозволяє одночасно користуватися власними коштами, отримувати дохід на їх залишок і за потреби мати доступ до кредитного ліміту на зрозумілих умовах", – зазначила Інна Тютюн, членкиня правління та директорка блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank.

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.
Актуальні умови доступні на сайті банку.