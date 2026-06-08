Sense Bank запустив нову флагманську картку: власні кошти та кредитний ліміт в одному продукті

Sense Bank спільно з Mastercard представив нову флагманську картку Sense, яка дозволяє користуватися як власними коштами, так і кредитним лімітом в межах однієї картки. Клієнти можуть отримувати дохід на залишок власних коштів або користуватися кредитним лімітом зі ставкою 0,01% річних на покупки.

Унікальність картки Sense у поєднанні переваг, які найчастіше доступні в різних банківських продуктах. Банк нараховує 3% річних на залишок власних коштів щомісяця, а також надає кредитний ліміт до 50 000 грн зі ставкою 0,01% річних на покупки. На відміну від більшості кредитних карток, де пільгові умови діють обмежений час, ставка 0,01% річних на покупки зберігається постійно.

"Ми бачимо, що клієнти дедалі рідше поділяють свої фінанси на окремі продукти для заощаджень, щоденних витрат чи кредитування. Людям потрібне одне просте рішення, яке працює в різних життєвих ситуаціях. Саме тому ми створили картку Sense – продукт, який дозволяє одночасно користуватися власними коштами, отримувати дохід на їх залишок і за потреби мати доступ до кредитного ліміту на зрозумілих умовах", – зазначила Інна Тютюн, членкиня правління та директорка блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank.

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.

Актуальні умови доступні на сайті банку.