"Укрпошта" скасовує вимогу вказувати код платника податків для частини платежів

З 13 серпня "Укрпошта" припиняє вимагати РНОКПП під час оплати готівкою комунальних послуг, мобільного зв’язку та поповнення банківських карток на суму до 5 тис. грн. Винятком залишаються платежі податків, де зазначення цих даних є необхідним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, компанія трактуватиме постанову НБУ таким чином, що для відповідних готівкових операцій РНОКПП не є обов’язковим. Перед запуском змін "Укрпошта" має завершити доопрацювання ІТ-систем та оформлення необхідних юридичних документів.

Водночас при оплаті банківською карткою РНОКПП, за словами Смілянського, залишається обов’язковим, за винятком комунальних платежів.

Також із кінця тижня "Укрпошта" планує маскувати частину номера банківської картки платника у документах за комунальні послуги. Смілянський зазначив, що компанія отримала відповідне роз’яснення від міжнародних платіжних систем.

Гендиректор "Укрпошти" також заявив, що запроваджені після перевірки НБУ вимоги призвели до скорочення обсягів окремих послуг та втрати компанією мільйонів гривень прибутку. "Укрпошта" звернулася до регулятора з проханням дозволити оприлюднити результати перевірки та план дій, на підставі яких компанія раніше змінила правила обслуговування.

Нагадаємо, “Укрпошта” з 1 серпня почала друкувати персональні дані платників на паперових чеках за комунальні та інші платежі. У компанії пояснили, що це вимога Національного банку України, яку зобов’язані виконувати всі надавачі фінансових послуг.