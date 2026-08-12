"Укрпочта" отменяет требование указывать код налогоплательщика для части платежей

С 13 августа "Укрпочта" прекращает требовать РНОКПП при оплате наличными коммунальных услуг, мобильной связи и пополнения банковских карт на сумму до 5 тыс. грн. Исключением остаются платежи налогов, где указание этих данных необходимо.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, компания будет трактовать постановление НБУ таким образом, что для соответствующих наличных операций РНОКПП не обязательно. Перед запуском изменений "Укрпочта" должна завершить доработку ІТ-систем и оформление необходимых юридических документов.

В то же время при оплате банковской картой РНОКПП, по словам Смилянского, остается обязательным, за исключением коммунальных платежей.

Также с конца недели "Укрпочта" планирует маскировать часть номера банковской карты плательщика в документах за коммунальные услуги. Смелянский отметил, что компания получила ответное разъяснение от международных платежных систем.

Гендиректор "Укрпочты" также заявил, что введенные после проверки НБУ требования привели к сокращению объемов отдельных услуг и потере компанией миллионов гривен прибыли. "Укрпочта" обратилась к регулятору с просьбой разрешить обнародовать результаты проверки и план действий, на основании которых компания ранее изменила правила обслуживания.

Напомним, "Укрпочта" с 1 августа начала печатать персональные данные плательщиков на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи. В компании объяснили, что это требование Национального банка Украины, которое обязаны выполнять все поставщики финансовых услуг.