Россия остановила работу двух зерновых терминалов в Новороссийске из-за атаки дронов

Два крупнейших российских зерновых терминала в южном порту Новороссийск полностью приостановили работу в результате ночных ударов украинских беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Россия остается крупнейшим мировым экспортером пшеницы, и большая часть этих объемов отгружается именно через черноморские порты, ключевым из которых Новороссийск.

Масштаб повреждений инфраструктуры

Новороссийский зерновой терминал с годовой экспортной мощностью 8,5 миллиона метрических тонн приостановил деятельность по оценке полученных убытков. Представитель холдинга Demetra Holding, которому принадлежит этот объект, подтвердил факт повреждений, однако воздержался от дополнительных комментариев.

Второй по величине объект в порту — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), мощность которого достигает 7,1 миллиона метрических тонн в год, также потерпел поражение и не функционирует.

Его основной собственник, Объединенная зерновая компания (ОЗК), заявил о повреждении терминала и заверил, что среди пострадавших нет.

Порт Новороссийска также является критическим узлом для транспортировки нефти, в частности, объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), долями в котором владеют американские гиганты Chevron и Exxon.

Ранее сообщалось, что Украина прекратила атаки на обслуживающие этот маршрут нефтяные танкеры после обращения вице-президента США Джей Ди Венса.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уникальной операции по поражению военно-морской базы в Новороссийске.

"Этой ночью наши Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске - последнем основном форпости российского флота в Черном море, на расстоянии свыше 300 километров от линии фронта. Наши реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безоткипажные. попадания по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта", – написал он.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ на протяжении 1–8 августа поразили 12 российских судов в Черном и Азовском морях. Всего с начала операции 6 июля, по данным командования ССС, было поражено 218 плавсредств.