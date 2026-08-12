Под Киевом продают огромную клубничную ферму с собственными теплицами за $11 млн.

В Бучанском районе Киевской области выставили на продажу 100% доли действующего агропредприятия по промышленному выращиванию клубники. Стоимость актива площадью 90 га из 10 га современных теплиц была оценена в $11 млн (€9,8 млн).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Предприятие, основанное в 2017 году, расположено в селе Вишняки Бородянского поселкового общества. Об этом свидетельствуют данные коммерческого предложения для инвесторов.

Тепличные мощности

В состав комплекса входит частный земельный участок площадью 90 га (целевое назначение – для ведения личного крестьянского хозяйства).

Непосредственно под теплицами расположено 10 га, остальные 80 га доступны для расширения агробизнеса или строительства новой инфраструктуры.

Благодаря закрытой почве сезон сбора ягод на предприятии продлевается до 6–7 месяцев в году.

Производственные показатели

Хозяйство работает по стандартам GLOBALG.AP и использует малообъемный гидропонный метод в субстрате из кокосового волокна.

На площадке действуют автоматизированные системы орошения и фертигации, а также IT-система учета, позволяющая контролировать путь ягоды от куста к розничной сети.

Производственная мощность: около 1000 тонн клубники в год;

около 1000 тонн клубники в год; Рентабельность производства оценивается в 25–50%.

Склады и коммуникации

Объект имеет развитую автономную инфраструктуру:

состав готовой продукции (450 кв. м) с холодильником на 50 тонн и камерой шокового охлаждения;

админздание (400 кв. м), столовая (300 кв. м), мастерская и два общежития для персонала (по 420 кв. м);

собственная электроподстанция на 250 кВт и три скважины (дебит 65 куб. м, длина внутренних водопроводных сетей – 85 км);

асфальтированные подъезды, внутренние железобетонные дороги (нагрузка до 30 т), две парковки на 7 500 кв. м, периметральное ограждение (4 км), 80 камер видеонаблюдения, озеро и зона отдыха.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области выставлены на продажу 100% доли действующего производственного бизнеса - крафтового пивоваренного завода Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Стоимость объекта оценена в 1,45 млн. долларов.