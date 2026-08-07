Готовый бизнес за $1,2 млн: в Сумской области продают завод, экспортирующий 90% продукции

В городе Конотоп Сумской области выставили на продажу 100% корпоративных прав действующего агроперерабатывающего предприятия ООО "Крупинка СВС". Стоимость актива оценивается в $1,2 млн, а прогнозируемый срок окупаемости составляет до 5 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Предприятие работает на рынке с 2007 года и специализируется на высокотехнологичной переработке желтого и зеленого гороха, ячменной, пшеничной и ячменной крупы, а также на работе с масличными и зерновыми культурами.

По данным компании, средний валовой доход завода составляет около 90 млн. грн. в год, а средняя годовая прибыль достигает почти 5 млн. грн. При этом около 90% готовой продукции направляется на экспорт.

Производственная база и потенциал расширения

Производственная мощность завода составляет до 50 тонн готовой продукции в сутки, а текущий годовой объем производства составляет 5 000–6 000 тонн. Складские помещения позволяют одновременно хранить до 3000 тонн сырья и 500 тонн готовой продукции.

В состав имущественного комплекса входят:

производственные и административные помещения площадью 800 м2 (в частной собственности);

складские помещения площадью 1400 м² (в частной собственности);

земельные участки общей площадью 0,6 гектаров (0,3 гектаров в частной собственности и 0,3 гектаров в аренде).

При привлечении дополнительных инвестиций в оборотный капитал предприятие имеет потенциал увеличить годовой объем производства вдвое - до 12 000 тонн.

Причина продаж

Завод полностью автономный, оснащен автоматизированными линиями переработки, калибровки и фасовки и не требует дополнительных капвложений.

Объект продается вместе с материально-технической базой, сформированной командой из 12 специалистов, действующими контрактами и закупленным сырьем.

Причиной продажи 100%-ной доли бизнеса является решение текущих владельцев изменить фокус деятельности и полностью сосредоточиться на выращивании зерновых культур.

Фото: Inventure

Фото: Inventure

Напомним, в селе Угорники Ивано-Франковской области выставили на продажу действующее производство замороженных полуфабрикатов "Наследие вкуса". Стоимость бизнеса составляет $95 тысяч.