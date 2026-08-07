Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

+0,07

EUR

51,67

+0,05

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,80

51,60

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Готовый бизнес за $1,2 млн: в Сумской области продают завод, экспортирующий 90% продукции

В Конотопе выставили на продажу действующее агропредприятие
В Конотопе выставили на продажу действующее агропредприятие/Inventure

В городе Конотоп Сумской области выставили на продажу 100% корпоративных прав действующего агроперерабатывающего предприятия ООО "Крупинка СВС". Стоимость актива оценивается в $1,2 млн, а прогнозируемый срок окупаемости составляет до 5 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Предприятие работает на рынке с 2007 года и специализируется на высокотехнологичной переработке желтого и зеленого гороха, ячменной, пшеничной и ячменной крупы, а также на работе с масличными и зерновыми культурами.

По данным компании, средний валовой доход завода составляет около 90 млн. грн. в год, а средняя годовая прибыль достигает почти 5 млн. грн. При этом около 90% готовой продукции направляется на экспорт.

Производственная база и потенциал расширения

Производственная мощность завода составляет до 50 тонн готовой продукции в сутки, а текущий годовой объем производства составляет 5 000–6 000 тонн. Складские помещения позволяют одновременно хранить до 3000 тонн сырья и 500 тонн готовой продукции.

В состав имущественного комплекса входят:

  • производственные и административные помещения площадью 800 м2 (в частной собственности);
  • складские помещения площадью 1400 м² (в частной собственности);
  • земельные участки общей площадью 0,6 гектаров (0,3 гектаров в частной собственности и 0,3 гектаров в аренде).

При привлечении дополнительных инвестиций в оборотный капитал предприятие имеет потенциал увеличить годовой объем производства вдвое - до 12 000 тонн.

Причина продаж

Завод полностью автономный, оснащен автоматизированными линиями переработки, калибровки и фасовки и не требует дополнительных капвложений.

Объект продается вместе с материально-технической базой, сформированной командой из 12 специалистов, действующими контрактами и закупленным сырьем.

Причиной продажи 100%-ной доли бизнеса является решение текущих владельцев изменить фокус деятельности и полностью сосредоточиться на выращивании зерновых культур.

Фото 2 — Готовый бизнес за $1,2 млн: в Сумской области продают завод, экспортирующий 90% продукции
Фото: Inventure
Фото 3 — Готовый бизнес за $1,2 млн: в Сумской области продают завод, экспортирующий 90% продукции
Фото: Inventure

Напомним, в селе Угорники Ивано-Франковской области выставили на продажу действующее производство замороженных полуфабрикатов "Наследие вкуса". Стоимость бизнеса составляет $95 тысяч.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности