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Алексей Соболев вошел в наблюдательный совет "Нафтогаза"
Кабинет министров назначил заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Соболева членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" как представителя государства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на распоряжение правительства №763-р от 6 августа.
"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Соболева Алексея Дмитриевича как представителя государства", - говорится в документе.
В конце июля президент Владимир Зеленский назначил Соболева заместителем руководителя Офиса Президента по экономическим вопросам.
До этого Алексей Соболев занимал должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.