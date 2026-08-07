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Алексей Соболев вошел в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Алексей Соболев
Алексей Соболев вошел в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Кабинет министров назначил заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Соболева членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" как представителя государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на распоряжение правительства №763-р от 6 августа.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Соболева Алексея Дмитриевича как представителя государства", - говорится в документе.

  В конце июля президент Владимир Зеленский назначил Соболева заместителем руководителя Офиса Президента по экономическим вопросам.

До этого Алексей Соболев занимал должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Автор:
Татьяна Гойденко

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