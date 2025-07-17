Алексей Соболев – глава объединенного Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства: что о нем известно

17 июля Алексей Соболев, занимавший должность первого заместителя министра экономики, был назначен главой объединенного Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Delo.ua собрало о нем основные сведения.

Что известно о Соболеве

Имеет большой опыт работы в инвестиционном и финансовом секторе. Работал управляющим активами в Dragon Asset Management.

В 2015-2016 годах в должности советника министра инфраструктуры Украины координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытым данным и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.

В 2016-2018 годах руководил проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, осуществлял координацию разработки ИТ-решений для прозрачной продажи государственных активов.

С 2018 года возглавлял ГП "Прозорро.Продажи".

Является президентом сообщества финансовых аналитиков CFA Society Ukraine, главой Консультативно-надзорной группы CoST Ukraine.

В январе 2023 года был назначен заместителем министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

2 июля 2024 был назначен на должность первого заместителя министра экономики Украины.

Доходы и зарплата

Согласно обнародованной декларации, Соболев женат и имеет двух дочерей.

Среди недвижимого имущества у него задекларированы две квартиры на 130 и 68 квадратных метров.

Работая в Министерстве экономики, Соболев задекларировал 1565159 грн дохода за 2024 год, а заработная плата полученная по совместительству в KSE составила 1502871 грн.

На его банковских счетах числится 219845 грн и 437 долларов США. Наличными задекларировано 15 тыс. долларов США. На счетах жены 225 597 гривен.

Также на жену зарегистрирован автомобиль Subaru, задекларированная стоимость которого 460 тыс. грн.

Соболев владелец ценных бумаг на общую сумму 98 382 грн.

Напомним, Верховная Рада на заседании 17 июля по представлению новоназначенной премьер-министра Юлии Свириденко утвердила новый состав Кабинета министров. В него вошел и "За" - 253 народных депутата.