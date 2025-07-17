Олексій Соболев – очільник об'єднаного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства: що про нього відомо

17 липня Олексія Соболева, який обіймав посаду першого заступника міністра економіки, призначили очільником новоствореного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Delo.ua зібрало про нього основні відомості.

Що відомо про Соболева

Має значний досвід роботи у інвестиційному та фінансовому секторі. Працював керуючим активами у Dragon Asset Management.

У 2015-2016 роках на посаді радника міністра інфраструктури України координував проекти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами.

У 2016-2018 роках керував проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, здійснював координацію розробки ІТ-рішень для прозорого продажу державних активів.

З 2018 року очолював ДП "Прозорро.Продажі".

Є президентом спільноти фінансових аналітиків CFA Society Ukraine, головою Консультативно наглядової групи CoST Ukraine.

У січні 2023 року був призначений на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

2 липня 2024 року був призначений на посаду першого заступника міністра економіки України.

Доходи та зарплатня

Згідно з оприлюдненою декларацією, Соболев одружений і має двох доньок.

Серед нерухомого майна в нього задекларовані дві квартири на 130 та 68 квадратних метрів.

Працюючи в Міністерстві економіки, Соболев задекларував 1 565 159 грн доходу за 2024 рік, а заробітна плата отримана за сумісництвом в KSE становила 1 502 871 грн.

На його банківських рахунках числиться 219 845 грн і 437 доларів США. Готівкою задекларовано 15 тис. доларів США. На рахунках дружини є 225 597 гривень.

Також на дружину зареєстрований автомобіль Subaru, задекларована вартість якого 460 тис грн.

Соболев є власником цінних паперів на загальну суму 98 382 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 17 липня за поданням новопризначеної прем'єр-міністерки Юлії Свириденко затвердила новий склад Кабінету міністрів. До нього увійшов і Соболев. "За" — 253 народних депутати.