Юлія Свириденко стала новою прем'єр-міністеркою України: що про неї відомо

17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. Вона стала другою жінкою на цій посаді в історії країни — після Юлії Тимошенко.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За призначення Свириденко проголосували 262 депутати.

201 голос дали депутати від "Слуги Народу". Фракція "Європейської Солідарності" дала нуль голосів, "Голос" - 1, депутатська група "Відновлення" - 10, "За майбутнє" - 12, "Довіра" - 15.

За словами Свириденко, серед пріоритетних задач оновленого уряду:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

Що відомо про Свириденко?

Юлія Свириденко почала кар’єру держслужбовиці у 2015 році, ставши радницею голови Чернігівської облдержадміністрації. Через два роки стала першою заступницею ОДА, а вже через рік перейшла до Міністерства економіки: спершу заступницею, а з 2021 року — главою відомства.

Згідно майнової декларації за 2024 рік, Юлія Свириденко отримала зарплату на посаді в уряді трохи більше 1,2 млн гривень (тобто, в середньому по 100 тис. грн на місяць). На гонорарах в Київській школі економіки заробила за рік трохи більше 3,1 млн гривень.

Ще 133 тисячі гривень Свириденко отримала від власного чоловіка в якості доходу від надання майна в оренду.

Свириденко володіє часткою 25% квартири в Чернігові площею 87,5 кв. м, квартирою (33,5 кв. м) у Києві, квартирою (74,3 кв. м) у Чернігові, земельною ділянкою (1 496 кв. м) у Чернігівській області, а також орендує квартиру (119,8 кв. м) і машиномісце (23 кв. м) у Києві.

Свириденко користується сімейним автомобілем BMW X3 2016 року випуску вартістю (на дату придбання) 1,033 млн гривень.

Можливий майбутній уряд

В уряді планують об’єднати Міністерство національної єдності з Міністерством соціальної політики. Також в одне відомство об’єднають Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Чинний очільник Мінцифри Михайло Федоров залишиться на своїй посаді і водночас стане першим віцепрем’єр-міністром України.

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції може стати Тарас Качка.

Очільник Міненерго Герман Галущенко стане новим міністром юстиції, а його пост займе міністерка екології Світлана Гринчук.

Міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України стане Денис Улютін, а новим міністром економіки - Олексій Соболєв.

Низку міністрів пропонується залишити на своїх посадах.

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку інфраструктури та територій

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту

Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я

Сергій Марченко – міністр фінансів

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.