Верховна Рада відправила уряд Шмигаля у відставку

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата України ЯрославаЖелезняка.

"Рада відправила уряд Шмигаля у відставку", — написав нардеп. 261 народний обранець проголосував за це рішення.

Під час виступу у парламенті Шмигаль подякував президенту та перерахував здобутки свого уряду і сказав, що всі у Кабміні працювали без вихідних та відпусток. Заявив, що передає країну далі у стабільному стані.

Наразі всі міністри уряду отримають статус в.о, а завтра нардепи мають проголосувати призначення нового очільника уряду.

Раніше Зеленський зазначив, що Шмигаля буде призначено на посаду міністра оборони.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", - сказав президент.

Замість Шмигаля крісло прем’єр-міністра може зайняти чинна міністерка економіки Юлія Свириденко. 14 липня Зеленський запропонував їй очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Довідка

Денис Шмигаль працював на посаді прем'єр-міністра України з 4 березня 2020 року. До цього, з 4 лютого до 4 березня 2020 був віцепрем'єр-міністром України, міністром розвитку громад і територій. Раніше, 1 серпня 2019 Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА, яку очолював по 5 лютого 2020.

Нагадаємо, 15 липня чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку