Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

--0,01

EUR

48,80

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,79

41,73

EUR

49,00

48,80

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Верховна Рада відправила уряд Шмигаля у відставку

Денис Шмигаль
Рада відправила у відставку Шмигаля та весь його уряд. / Кабинет Министров

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата України ЯрославаЖелезняка.

"Рада відправила уряд Шмигаля у відставку", — написав нардеп. 261 народний обранець проголосував за це рішення.

Під час виступу у парламенті Шмигаль подякував президенту та перерахував здобутки свого уряду і сказав, що всі у Кабміні працювали без вихідних та відпусток. Заявив, що передає країну далі у стабільному стані.

Наразі всі міністри уряду отримають статус в.о, а завтра нардепи мають проголосувати призначення нового очільника уряду.

Раніше Зеленський зазначив, що Шмигаля буде призначено на посаду міністра оборони.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", - сказав президент.

Замість Шмигаля крісло прем’єр-міністра може зайняти чинна міністерка економіки Юлія Свириденко. 14 липня Зеленський запропонував їй очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. 

Довідка

Денис Шмигаль працював на посаді прем'єр-міністра України з 4 березня 2020 року. До цього, з 4 лютого до 4 березня 2020 був віцепрем'єр-міністром України, міністром розвитку громад і територій. Раніше, 1 серпня 2019 Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА, яку очолював по 5 лютого 2020.

Нагадаємо, 15 липня чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку

Автор:
Тетяна Ковальчук